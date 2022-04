Leerkrachten op rust ondersteunen Oekraïense jongeren: “Belangrijk dat ze opnieuw naar school kunnen gaan”

Door de oorlog in Oekraïne zijn heel wat mensen op de vlucht. Ook in Brugge worden heel wat vluchtelingen opgevangen. Onder andere in het psychiatrisch ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw in Sint-Michiels en in verschillende gastgezinnen hebben verschillende Oekraïense oorlogsvluchtelingen onderdak gevonden.

Na de paasvakantie zijn hierdoor heel wat Oekraïense kinderen in de Brugse scholen gearriveerd. Onder hen nogal wat leerlingen die in hun eigen land in de middelbare school zaten en een goede opleiding genoten. Sommigen onder hen zijn in Oekraïne zelfs al afgestudeerd.

In de OKAN-afdeling van KTA Brugge is men ondertussen al enkele weken druk in de weer om deze nieuwe leerlingen te helpen bij het leren van Nederlands en andere vakken. “Het is belangrijk dat deze jongeren zo snel mogelijk de draad van hun eigen leven terug oppikken. Daar hoort het voortzetten van hun onderwijs bij”, zegt Lien Hautekeete, directeur van KTA Brugge. “Niet alleen op het vlak van kennisverwerving, maar ook op sociaal-maatschappelijk vlak is het belangrijk dat deze jongeren naar school kunnen gaan en kunnen integreren met leeftijdsgenoten.”

“Momenteel zitten ongeveer 170 leerlingen in onze OKAN-afdeling. Meer dan 40 van deze jongeren zijn Oekraïners”, vult Tony Demeyer, coördinator onthaalklas anderstalige nieuwkomers, aan. “Om de toestroom van Oekraïense vluchtelingen op te vangen, hebben we via de sociale media van de school contact gezocht met oud-leerkrachten en vrijwilligers die actief met taal bezig zijn.”

Individuele begeleiding

“We zijn erin geslaagd om een pool van een tiental leerkrachten op rust samen te stellen. In de komende weken zullen ze de klasleerkrachten ondersteunen en de Oekraïense leerlingen individueel begeleiden. We hebben in samenspraak met de vrijwilligers een rooster opgemaakt, zodat ze op dagen waarop hen dat best uitkomt, ingeschakeld kunnen worden. We zijn heel blij dat we op hen kunnen rekenen. Samen geven we de toekomst van deze jonge Oekraïners terug vorm.”

De OKAN-afdeling van het KTA Brugge heeft al langer ervaring met het inschakelen van vrijwilligers en dat komt hen nu goed uit bij de begeleiding van deze Oekraïense jongeren.

“Er zitten in onze OKAN-klassen leerlingen met 40 verschillende nationaliteiten. Helpende handen zijn dan ook altijd welkom. Sinds verschillende jaren helpen vrijwilligers elke woensdagnamiddag in de huiswerkklas. Vroeger werden ze vooral ingezet tijdens extra ondersteunende momenten, maar vanaf volgende week wordt dit uitgebreid naar het lesgebeuren”, aldus nog coördinator Tony Demeyer. (Philippe Decruynaere)