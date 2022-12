Leerkrachten LMC bekroond met eTwinning Quality Label voor samenwerkingsprojecten

In het Lodewijk Makeblijde College in Poperinge wordt er gescoord op internationaal vlak. Drie leerkrachten – Wim Pectoor (Duits), Ria De Wilde (Frans) en Siel Leeuwerck (Engels) – mochten het ‘eTwinning Quality Label’ in ontvangst nemen voor hun eTwinning-projecten. Ria De Wilde behaalde ook de eTwinning Belgica prijs. Het Europees Talenlabel mocht Wim Pectoor ook in ontvangst nemen.

eTwinning nemen de leerlingen een kijkje over de grens en komen zo in contact met leeftijdsgenoten in andere landen. Het eTwinning Quality Label zet de meest originele, didactische en vernieuwende projecten in de kijker. De leerkrachten en leerlingen worden op hun beurt beloond voor hun inzet en engagement. “De leerkrachten die een eTwinning Quality Label kregen, zijn Wim Pectoor (voor een project Duits), Ria De Wilde (voor een project Frans) en Siel Leeuwerck (voor een project Engels). Ze kregen het label voor hun projecten van vorig schooljaar. Daar zijn we uiteraard trots op”, zegt Chris Van Echelpoel, pedagogisch directeur LMC 2de graad.

Waal of Vlaming?

Ria De Wilde behaalde ook de eTwinning Belgica prijs voor het project Sois Belge et exprime-toi – saison 2 met het Collège de La Lys uit Komen. “Sois Belge et exprime-toi – saison 2 is een project waarbij jongeren op zoek gaan naar hun eigen identiteit binnen België. Wat betekent het om Waal of Vlaming te zijn? Wat betekent het om Belg te zijn? Wat zijn de verschillen en de gelijkenissen tussen onze identiteiten? Hoe kunnen we elkaar beter leren appreciëren? Dit project is het tweede project met de school in Komen. Het Prins Filipfonds bekroonde onze eerste samenwerking met een geldprijs van 2.000 euro. Dit maakte het mogelijk om samen op stap te gaan en zo België te ontdekken: we bezochten eerst de scholen in Komen en in Poperinge”, vertelt Ria Dewilde. “In februari verkenden we de Waalse stad Tournai, het bezoek werd voorbereid in de les Nederlands in Komen. In mei besloten we een uitstap te organiseren naar Brussel, de hoofdstad van België. Dit werd voorbereid in de lessen Frans en Nederlands in Poperinge. Om het project af te sluiten maakten de leerlingen samen een quiz over het project.”

Ria De Wilde behaalde ook de eTwinning Belgica prijs voor het project Sois Belge et exprime-toi – saison 2 met het Collège de La Lys uit Komen. © Jean Poucet Jean Poucet

Vlaamse en Italiaanse leerlingen

Leerkracht Wim Pectoor werd bekroond met het Europees Talenlabel 2022 voor zijn samenwerkingsproject Komm auf unsere Entdeckungsreise mit!. Daarvoor werden 12 inzendingen ontvangen en werden drie winnaars geselecteerd die elk het Europees Talenlabel en een geldprijs (respectievelijk 1.000 euro, 600 euro of 300 euro) ontvangen. Wim behaalde de derde plaats.

“Het project was een spannende culturele ontdekkingsreis tussen leerlingen uit Vlaanderen en leeftijdsgenoten uit Italië met Duits als doeltaal. De leerlingen uit 3 Moderne Talen en 4 Handel Talen van het Lodewijk Makeblijde College werkten voor het vak Duits samen met Italiaanse leerlingen uit het Liceo Fanti in Carpi. Via tal van ICT-tools leerden ze elkaar en de verschillen in cultuur en gewoontes kennen. Ze creëerden een Avatar met Bitmoji, zetten deze in Duitse woordkunst om en schreven er een voorstellingstekst bij”, vertelt Wim Pectoor. “Via Flipgrid maakten ze een video over hun hobby’s en bekeken ze elkaars video’s. Via online videomeetings bereidden de leerlingen dan in gemengde groepjes een virtuele reis door België en Italië voor met de tool Thinglink. Het project werd afgesloten met een spannende Escape Room door beide landen.”