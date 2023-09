Leerkrachten in Zwevegem maken kennis met LeerLokaal: “Nadruk op totale persoonlijkheidsontwikkeling”

Er vond een uitzonderlijke gebeurtenis plaats in het Gemeentepunt Zwevegem toen onlangs 150 leerkrachten van de Gemeentescholen kennismaakten met het gloednieuwe LeerLokaal leerplan.

De Gemeentescholen van Zwevegem met vestigingen in Zwevegem, Heestert, Zwevegem-Knokke, Sint-Denijs en de Klim-op Gemeenteschool voor Buitengewoon Basisonderwijs, hebben een sterke reputatie opgebouwd. Ze staan bekend om hun inzet voor kwalitatief onderwijs dat afgestemd is op de behoeften van de lokale leerlingen. Onlangs was er een bijeenkomst om kennis te maken met het nieuwe leerplan van het OVSG (Onderwijs van Steden en Gemeenten).

“Op deze bijeenkomst kregen de leerkrachten de kans om gedurende een drie uur durende kick-off het nieuwe LeerLokaal-leerplan te verkennen en te omarmen. LeerLokaal legt de nadruk op totale persoonlijkheidsontwikkeling, kenniscreatie, continue ontwikkeling, samenhang en de begeleiding van leerlingen. Dit innovatieve leerplan is ontworpen om kinderen voor te bereiden op de uitdagingen van de moderne wereld en hen te helpen een brede kijk op de wereld te ontwikkelen”, verduidelijkt Jozefien Ovaere, coördinerend directeur van het gemeentelijk onderwijs in Zwevegem.

Volgens Jozefien Ovaere waren de energie en het enthousiasme van de aanwezige leerkrachten duidelijk voelbaar. “Ze omarmden de kans om bij te dragen aan de toekomst van het onderwijs in Zwevegem en toonden hun sterke betrokkenheid bij de gemeentescholen. Ons gemeentelijk onderwijs staat sterk en is vastbesloten om te blijven groeien en zich aan te passen aan de veranderende onderwijsbehoeften van de gemeenschap.”

Stap voorwaarts

Het LeerLokaal-leerplan zal nu worden geïntegreerd in de Gemeentescholen. “Deze bijeenkomst markeert een belangrijke stap voorwaarts in de evolutie van het lokale onderwijs in Zwevegem en onderstreept de vastberadenheid van de gemeentescholen om de leerervaring van hun studenten te verbeteren en verder te streven naar vernieuwing en versterking van het onderwijsaanbod”, besluit de coördinerend directeur. (GJZ)