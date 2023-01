Op het einde van de kerstvakantie kwam het onderwijzend personeel samen om te klinken op het nieuwe jaar. Iedereen tewerkgesteld in welk onderwijsnet dan ook in Zwevegem, werd uitgenodigd in het Gemeentepunt om er het glas te heffen. Onderwijsschepen Degezelle dankte aan de hand van een nieuwjaarsbrief iedereen die meehelpt schrijven aan het onderwijsverhaal in onze gemeente. (GJZ/foto GJZ)