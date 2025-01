Leerkrachten De Bever staken niet, maar staan wel verkleed als oudjes voor de klas om statement te maken

Maandag trokken de leerkrachten van basisschool De Bever op een bijzondere manier de aandacht. Verkleed als oudjes gingen ze aan de slag om een duidelijk statement te maken: “Op onze oude dag verdienen we ons volledig pensioen”, aldus directeur Nele Naert. “Dit statement gaat verder dan een eenvoudige boodschap; het legt een diepgeworteld ongenoegen bloot binnen het onderwijssysteem.”

“Wie kiest voor een carrière in het onderwijs doet dat vaak uit passie en een sterk gevoel van verantwoordelijkheid. Het is geen beroep dat uitblinkt in financiële voordelen. Geen tankkaart, geen gsm van het werk, geen ecocheques, geen pensioensparen, geen uitgebreide vergoedingen voor woon-werkverkeer met de auto, geen maaltijdcheques… Toch wisten leerkrachten waarvoor ze kozen. Ze werden een mooi pensioen in het vooruitzicht gesteld als eerlijke compensatie voor een loopbaan vol uitdagingen”, horen we van De Bever-directeur Nele Naert.

“Helaas lijkt die belofte steeds meer af te brokkelen. Het pensioen van leerkrachten is niet langer zo zeker als vroeger. De verhoging van de pensioenleeftijd, het afnemen van financiële voordelen en de herdefiniëring van het beroep als “geen zwaar beroep” hebben veel docenten ontgoocheld en nu nog eens de pensioenverlaging?”

De uitdagingen van het beroep

“Leraar zijn betekent meer dan enkel lesgeven. Leerkrachten dragen de verantwoordelijkheid om kinderen niet alleen kennis bij te brengen, maar ook waarden, normen en essentiële vaardigheden. Ze moeten flexibel zijn in een steeds veranderende wereld, engelengeduld hebben en creatief inspelen op het lerarentekort door elke keer opnieuw intern oplossingen te zoeken.”

“De schoolvakanties, die vaak als een voordeel worden gezien, zijn in werkelijkheid vaak gevuld met het voorbereiden van lessen, het plannen van uitstappen, het opstellen van schoolprioriteiten en het inrichten van klassen… Maar dit doen ze met plezier. Bovendien is de werkdruk de afgelopen jaren fors toegenomen. Meer en meer moeten ze inventief zijn en omgaan met allerlei structurele problemen.”

Een symbolische actie met een krachtige boodschap

Niet alle leerkrachten in ‘De Bever’ in De Bever legden daarom het werk neer, maar ze steunen hun stakende collega’s. Samen maakten ze een krachtig statement. De verkleedactie als oudjes symboliseerde hun wens om op waardige wijze de vruchten te plukken van een jarenlange inzet. Ze benadrukken dat hun beroep het respect en de waardering verdient die het in de basis heeft, een nobele keuze om generaties klaar te stomen voor de toekomst.

De actie in De Bever toont dat er hoop en strijdlust is maar ook dat het hoog tijd is voor structurele veranderingen. De boodschap is helder: “Houd je aan de beloftes. Zorg dat leerkrachten met trots, waardigheid en zekerheid kunnen genieten van hun oude dag.”