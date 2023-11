Leerkracht verliest zelfbeheersing, mama van middelbare scholier uit buitengewoon onderwijs is razend: “En wij leren onze kinderen dat ze geen geweld mogen gebruiken”

Mama Melissa Becu uit Maldegem deelde het filmpje op Facebook. Haar zoon (13), die ze zelf omschrijft als ‘niet de makkelijkste persoon’ werd in de klas hard aangepakt door de leerkracht van De Varens, een school voor buitengewoon secundair onderwijs in Sint-Andries. In eerste instantie ging de man verbaal zijn boekje te buiten, maar hij greep de jongen ook even vast. Volgens de mama zou het niet de eerste keer zijn dat diezelfde leerkracht haar zoon op dergelijke manier viseerde. Het hele incident werd gefilmd door een andere scholier. De directie van de school gaat nu in gesprek met de leerkracht.

“Kalm blijven is het best van al, meneer” (betrokken scholier Thymen)

Melissa Becu is onder de indruk van wat gebeurde en van het effect dat het ook heeft op haar zoon. Thymen (13) lijdt aan ADHD. De jongen zat vorige donderdag op de schoolbanken toen hij op de kasten die naast zijn lessenaar stonden een ‘dondergeroffel’ nadeed. De leerkracht vroeg hem daarop te stoppen, ging verbaal en daarna kort ook even fysiek over de grens van het toelaatbare. De jongen reageerde eerder laconiek: “Kalm blijven is het best van al, meneer”, zegt hij in het filmpje.

Melissa Becu had al contact met de directie van de school. “Daar kreeg ik te horen dat de emmer bij de leerkracht vol was. Maar daar laat ik het niet bij, ik ben razend”, laat ze ook in een Facebook-post weten. In een reactie bij de collega’s van Focus-WTV laat directrice Nina Van Zandweghe weten dat ze in gesprek gaan met de leerkracht. De man verving een collega. “Hij heeft zijn geduld verloren en heeft ongepast gereageerd.”

Mama Melissa voegt er aan toe dat de man eerder die week al Thymen bij de keel had gegrepen.