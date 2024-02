Leerkracht uit Wervik en Ieperse Gaëlle Heyman maken lied tijdens ‘Vlaamse Week tegen Pesten’: “Move voor verdraagzaamheid”

Vrijdag 2 februari start de ‘Vlaamse Week tegen Pesten’. Leerkracht Wim Pauwels van het vierde leerjaar van de school Futura in de Hellestraat speelt daarop in met zijn nieuw project ‘We zijn verdraagzaam’. Hij maakte een videoclip met de jonge zangeres Gaëlle Heyman uit Ieper. Ze nam in 2022 deel aan The Voice Kids. De videoclip is te zien op YouTube.



“Onder het motto ‘Streef naar Harmonie Leef in Harmonie’ belicht ik via het lied We zijn verdraagzaam meerdere diversiteitsfactoren en wijs ik iedereen op de belangrijkheid van verdraagzaam zijn”, zegt meester Wim. “Zo nodig ik alle Vlaamse scholen uit de leerlingen bewust te maken van deze kernkwaliteit aan de hand van een ludieke videoclip met bijhorende lesbundel.”

Cyberpesten

De Vlaamse Week tegen Pesten duurt een week, tot en met vrijdag 9 februari. “Pesten gebeurt niet alleen bij kinderen, ook bij volwassenen. Bijvoorbeeld op het werk”, zegt Wim Pauwels (58). “Pesten staat bij veel kinderen voor elkaar wat plagen. In mijn klas had ik als leerkracht nog geen probleem met pesten in al die jaren. Gelukkig maar!”

“Naarmate kinderen ouder worden, krijgen ze soms te maken met cyberpesten en dat is niet te onderschatten. De bedoeling van deze videoclip is er iedereen op te wijzen dat we verdraagzaam moeten zijn. Mensen die anders zijn of anders denken, horen er ook bij. Het gaat dus niet alleen over huidskleur.”

Oproep voor een move

Wim Pauwels wil zijn videoclip zoveel mogelijk promoten. “Hiervoor doe ik een beroep op de communicatieverantwoordelijke van het Gemeenschapsonderwijs en het vaktijdschrift Klasse”, klinkt het.

“De lesbundel zal via KlasCement kunnen worden gedownload door alle leerkrachten. Ik heb ook nog andere kanalen aangeschreven. Schepen van Onderwijs Geert Bossuyt legt hier de contacten met vrije basisschool De Graankorrel.”

Er is tevens een teaser/promofilmpje waarin opgeroepen wordt om de komende week de ‘We zijn verdraagzaam-move’ te doen, dit te filmen en massaal te delen via sociale media. “Daarvoor richt me ook tot bijvoorbeeld dansscholen en sportclubs”, zegt meester Wim.

De muziek zelf is te streamen via Apple Music en Spotify.