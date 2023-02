Leerkracht Frank Lobel gaat na 42 jaar met pensioen

Frank Lobel was 42 jaar lang LO-leerkracht in de Sint-Paulusschool campus Sint-Jan Berchmans Avelgem. Hij was zelf ook 6 jaar student op de school. De leerlingen namen afscheid op een passende, ingetogen manier in de middenschool.

Frank zal de lessen en voornamelijk de kinderen en de collega’s missen. In de eerste plaats de kinderen, omdat hij veel plezier haalde uit zijn job. “Lesgeven is de max”, weet Frank Lobel. “Een vak als Lichamelijke Opvoeding draait dan ook meer om waarden. Ik probeerde de goeie waarden van de school mee te geven in mijn les aan de kinderen. Dit was gemakkelijk toepasbaar in de lessen LO, omdat er veel kinderen naar uitkijken.”

De familiale sfeer van de school zal hij missen. De toffe en eerlijke omgang met de collega’s was een van de kwaliteiten van de school. Met de LO-leerkrachten zelf vierde hij zijn afscheid al in juni met een terrasje. Zijn afscheid voor de complete school, geregeld door zijn collega’s, kwam er via een spelletje memory, waarin er foto’s werden gebruikt van over heel zijn carrière op de school. De carrière van Frank was dan ook rijkgevuld, na meer dan 40 jaar te vertoeven op de vloeren van de Sint-Paulusschool campus Sint-Jan Berchmans Avelgem.

Blessure

Dit schooljaar heeft Frank door een blessure geen les meer kunnen geven. Hij zal de school wel altijd blijven volgen en als het nodig is een handje toesteken. Volledig afscheid nemen van de school zal hij nooit kunnen. Nu is het eerst tijd voor wat rust. En daarna: voor toekomstplannen. (TB)