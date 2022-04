Leerkracht Carla D’Hoekers gaat binnenkort met pensioen bij VHSI: “Digitalisering grootste uitdaging”

Carla D’Hoekers (62) trekt binnenkort definitief de deur van het Vrij Handels- en Sportinstituut (VHSI) achter zich dicht. De leerkracht Frans is een monument in deze school. Ze gaf er 40 jaar les aan vele honderden leerlingen van de derde graad. De jongste jaren werkte ze halftijds, maar over enkele weken behoort lesgeven definitief tot het verleden.

“Het wordt toch wel even wennen, want ik zal mijn collega’s hard missen”, vertelt Carla D’ Hoekers duidelijk geëmotioneerd. “Dit is een school met een heel collegiaal korps. De leraren hangen echt goed aan elkaar. Er heerst hier een positieve, gemoedelijke sfeer. Ik zal er alles aan doen om contact te houden met de mensen, waarmee ik vele jaren heel graag heb samengewerkt. De datum van het personeelsfeest staat al in mijn agenda.”

Carla D’ Hoekers heeft weinig moeite om een hele resem goede herinneringen boven te halen.

Kantklossen

“De fietstocht naar Londen in het kader van een Erasmusproject zal ik nooit vergeten. Samen met vier leerlingen en enkele collega’s fietsten we langs mooie, landelijke wegen naar de Britse hoofdstad. Het was prachtig weer en iedereen genoot van de inspanningen.”

“Ik ben een fervent fietser en fietsen zal ik uiteraard straks ook nog doen wanneer ik met pensioen ga”, gaat de leerkracht Frans verder. “Ik ben absoluut niet bang van het spreekwoordelijke zwarte gat. Over enkele weken vertrek ik samen met mijn echtgenoot naar Sicilië, want ik reis enorm graag. Ik maak zeker ook weer tijd om te gidsen, want deze hobby moest ik de voorbije jaren noodgedwongen opgeven. Ook kantklossen, iets wat ik vroeger heel graag deed, staat nog op mijn verlanglijstje.”

In haar lange onderwijscarrière heeft Carla D’ Hoekers de metamorfose van het onderwijs van nabij meegemaakt. “De digitalisering was voor mij de grootste uitdaging. Jonge collega’s kunnen zich niet voorstellen dat ik mijn eerste examens op een stencil typte om achteraf te laten afdrukken. De digitalisering is uiteraard in alle opzichten een gunstige evolutie, maar het was voor heel wat leraren een serieuze omwenteling. Ook de jeugd is fel veranderd in de voorbije decennia. Jongeren zijn heel mondig en willen vaak het laatste woord. Lesgeven is er niet gemakkelijker op geworden. Je moet de teugels strak in handen houden.” (Philippe Decruynaere)