Leerkracht Carine Dupont van De Bron in Tielt met pensioen: “Durf jezelf te zijn in de klas”

Donderdag 30 juni was de laatste werkdag voor Carine Dupont, leerkracht Nederlands in De Bron Tielt. Ze is geboren en getogen Tieltse, heeft één zoon en twee kleindochters: Alice en Julie. Carine studeerde Nederlands-Duits.

“Ik heb altijd gezegd dat ik wilde lesgeven, al heb ik op mijn 18de nog heel even getwijfeld. Ik volgde kunstgeschiedenis en ging naar de kunstacademie, dus dacht ik er ook over na om naar Sint-Lucas te gaan.”

Haar eerste jaar ging Carine aan de slag in de Sint-Jozefsschool. “Daar werkte ik als klerk-typiste. Het jaar nadien kon ik al naar de Heilige Familie, waar ik kon werken als studiemeesteres, opvoedster en ook wat mocht lesgeven. Uiteindelijk werd dat dan fulltime lesgeven, meestal Nederlands.”

“Ik heb ook heel wat jaren Duits gegeven in het vierde jaar en zelfs één jaartje Engels. De afgelopen jaren stond ik volledig in het vierde jaar voor Nederlands.”

Mondiger

Die doelgroep lijkt Carine ook wel het meeste te liggen. “Het contact met 15- en 16-jarigen heb ik altijd enorm leuk gevonden. Je voelt je jong tussen de leerlingen. Ja, ze zijn mondiger geworden, maar eigenlijk valt dat wel mee. De ouders zijn soms lastiger dan de leerlingen.” (lacht)

Carine heeft ook nog een tip voor toekomstige leerkrachten. “Durf jezelf te zijn in de klas, ook al betekent dat soms eens toegeven dat je je hebt vergist. Probeer ook mee te denken in de leefwereld van de jongeren. Wees daarnaast niet té streng, maar er moeten wel regels zijn en leerlingen moeten weten waar de grenzen bij jou liggen.”

Vanaf nu kan Carine genieten van een oneindige zomervakantie. “Dat zal een enorme verandering zijn en ik kijk daar eigenlijk niet naar uit. Voor mij wordt dat ongetwijfeld afkicken. Ik hoop toch dat ik me nog ergens nuttig zal kunnen maken, met mensen zal kunnen blijven werken. De komende twee maanden zal ik dat allemaal nog niet zo goed beseffen, maar wellicht zal er in september wel een gevoel van ‘tijd over’ zijn.”

(LDW)