Leen Wyseur nieuwe administratief directeur Scholengroep Sint-Michiel: “Ik zie mezelf als klankbord”

Op 1 april neemt Leen Wyseur de fakkel over van Johan Decock als administratief directeur van de Scholengroep Sint-Michiel. Leen begon haar carrière op de financiële dienst van de scholengroep en na een uitstap van vier jaar in de privé-sector keert ze nu terug. “Die zijsprong deed me beseffen dat mijn hart bij het onderwijs ligt.”

Leen Wyseur (40) is afkomstig uit Beselare, maar woont sinds 2008 met haar echtgenoot Jan Degryse en dochters Marthe (12) en Anna (10) in het rustige Oostnieuwkerke. Ze is bezig aan de laatste weken bij haar huidige werkgever Orizon West, een groothandel in bakkerij- en horecaproducten, maar vanaf 1 april vervangt ze Johan Decock, de huidig administratief directeur van Scholengroep Sint-Michiel. “Het kriebelt natuurlijk om te starten”, vertelt Leen enthousiast, “maar ik wil mijn huidige job in schoonheid afsluiten. Af en toe volg ik al een overleg mee, maar de echte overdracht vindt plaats in de paasvakantie.”

Niet aan proefstuk toe

Leen begint echter niet van nul, want ze werkte al 15 jaar voor de scholengroep. “Ik volgde Economie-Wiskunde in het Barnum, waarna ik in Antwerpen Handelswetenschappen studeerde”, vertelt ze. “Meteen na mijn studies kon ik starten als dossierbeheerder boekhouding binnen Sint-Michiel, maar op dat moment kende ik niets van het onderwijs. Ik ben er heel toevallig in beland.”

Even later werd Leen coördinator van de financiële dienst en toen de bouwdossiers overgeheveld werden van de scholen naar de centrale dienst, kreeg ze ook dit takenpakket erbij. “Op het einde van mijn loopbaan bij Sint-Michiel was ik volledig actief op de scholenbouw. Eerst in een administratieve rol, maar uiteindelijk volgde ik ook enkele werven op, waaronder K33, het gebouw dat binnenkort mijn tweede thuis wordt.”

Maatschappelijk doel

In 2019 maakte Leen de overstap naar de privé-sector en volgde ze het onderwijs van op een afstand. “Ik ben blij dat ik die vier jaar een ‘andere bril’ heb kunnen opzetten, maar toch miste ik het maatschappelijk doel. Alles wat je realiseert in het onderwijs, komt ten goede van de leerlingen en de leerkrachten en daar wil ik me nu weer ten volle voor inzetten.” En dat maatschappelijk belang is de rode draad in het leven van Leen en haar gezin. “Ook privé zijn wij sociaal actief. Ik ben in de oudervereniging van de Vrije Basisschool en bestuurslid van de vrouwenvereniging Ferm. Daarnaast hou ik van de natuur. Wandelen, fietsen of in de tuin werken, geeft me rust, maar ook een goede portie cultuur kunnen we smaken. Tegen een museumbezoek of een optreden in De Spil zeggen we geen neen.”

Hoe ziet Leen haar toekomstige functie? “Ik zie mezelf als klankbord”, weet Leen. “Mijn job bestaat erin te luisteren naar de directies van de Roeselaarse secundaire scholen, het personeel van K33 en de Raad van Bestuur van de scholengroep. Zo kan ik de visies en de noden van de verschillende partijen samenbrengen tot één richting, die door zoveel mogelijk mensen gedragen is. Van daaruit zal ik het beleid uitwerken en de reeds goed draaiende diensten binnen K33 verder aansturen.”

Leen zal de scholengroep samen met Coördinerend Directeur Damienne Cottens leiden. “Ik vind het zeer belangrijk dat we met twee aan het roer staan, dat je een sparringpartner hebt. Ik behartig de eerder zakelijke aspecten van de scholengroep, terwijl Damienne meer oog heeft voor het pedagogische en de zorg. Het is natuurlijk spannend dat zowel Johan als Damienne in hetzelfde schooljaar stoppen, maar ik ben dankbaar dat ik de eerste maanden met haar mag meelopen.”

Het worden dus spannende weken voor Leen en haar gezin. “Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe uitdaging me verder zal doen groeien als mens. Op inhoudelijk vlak heb ik al veel expertise opgebouwd en ik heb veel zin om me ook als leidinggevende te ontwikkelen. Ook al zal de nieuwe job ongetwijfeld een invloed hebben op ons gezinsleven, ik kan niet wachten om eraan te beginnen!”