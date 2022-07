Laurent (12) heeft masterdiploma fysica op zak

Amper 12 is hij, maar de Oostendse Laurent Simons heeft sinds zaterdag zijn masterdiploma fysica op zak.

Hij werkte zijn universitaire studies af aan de Universiteit Antwerpen in amper twee jaar en slaagde met grootste onderscheiding.

Laurent Simons groeide op bij zijn grootouders in Oostende. In ‘de Stad aan Zee’ startte hij op zijn vierde al in de lagere school. Toen zijn grootouders na het eerste leerjaar zagen dat Laurent toch wel heel goeie resultaten haalde, werd een IQ-test afgenomen. Laurent legde de test af in een recordsnelheid van één uur en haalde de maximumscore van 145. Twee jaar later, op zijn zesde, zat Laurent al op de banken van het Sint-Jozef Humaniora in Brugge.

Nog eens twee jaar later verkaste hij naar Eindhoven en begon hij er aan de Technische Universiteit aan een opleiding Electric Engineering. Net voor hij er – opnieuw in recordtempo – zijn diploma zou halen, ontstond er onenigheid tussen zijn ouders en de universiteit en brak hij zijn studie af. Om die vervolgens meteen door te zetten in thuisland België aan de Universiteit Antwerpen.

