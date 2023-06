Laura van Guldensporencollege Plein wint Engelse olympiade

Laura Minjauw (13) van het Guldensporencollege Plein mag zich voortaan de grote winnaar van The Big Challenge 2023 noemen. Dat is een online wedstrijd Engels met deelnemers van verschillende scholen in België, Nederland en Luxemburg. Zes andere leerlingen behalen een plek in de top 15 van de olympiade.

Na de Bebras-wedstrijd, Kangoeroewedstrijd en Junior Journalist-wedstrijd, kan de eerstegraadsschool ook The Big Challenge afvinken. “We zijn enorm trots op al die uitzonderlijke prestaties. Jaarlijks nemen we deel aan enkele olympiades voor verschillende vakken om het competitieve in de leerlingen naar boven te halen”, reageert Philip Logie, directeur van Guldensporencollege Plein. In de Engelse olympiade nemen leerlingen van hetzelfde jaar het tegen elkaar op. Deze editie hebben in totaal 1.500 leerlingen van het eerste middelbaar en 2.400 van het tweede middelbaar zich ingeschreven. “Met zo’n wedstrijd kunnen ze hun skills testen en testen hoe het gesteld is met hun Engels. Ze krijgen 45 minuten de tijd om vijftig cultuur-, lees-, en luistervragen online te beantwoorden”, legt Robbe Coussement uit, leerkracht Engels en organisator.

Nicht met beperking

Laura Minjauw is met een score van 336 op 350 uitgeroepen tot grote winnaar van ‘The Big Challenge’ voor het tweede middelbaar. “Ik vond de vragen eigenlijk gemakkelijk, maar bij sommige cultuurvragen twijfelde ik. Uiteindelijk had ik de test met een goed gevoel afgerond, maar ik dacht nooit dat ik zou winnen. Ik verwachtte het niet en besef het nog altijd niet”, lacht Laura. “Het is een mooie ervaring. Mijn vrienden, ouders en leerkrachten hebben mij gefeliciteerd. Ik heb zelfs geld gekregen van mijn oma”, knipoogt ze. Laura volgt Latijn CLIL. Volgend jaar kiest ze voor een wetenschappelijke richting in het Guldensporencollege Kaai. “Het is iets anders. Ik zorg voor mijn nicht die een beperking heeft. Later zou ik graag willen werken met kinderen en volwassenen met een beperking.” (MD)