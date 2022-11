Laura-Jane Dekesel start taalschool De Talenknobbel in De Xaverianen

Laura-Jane Dekesel start haar eigen taalschooltje De Talenknobbel op in wijkcentrum De Xaverianen. Na de jaarwisseling geeft ze er Engelse lessen aan kinderen tussen 6 en 12 jaar. Laura-Jane geeft nu al Engelse les in De Zessprong en De Triangel. “Maar de vraag kwam ook van ouders van kinderen uit andere scholen. Daarom heb ik mijn eigen taalschooltje opgericht”, aldus Laura-Jane.

Laura-Jane Dekesel (29) woonde in Leuven tot ze drie jaar geleden de liefde naar Brugge volgde. Samen met haar vriend Frederik De Nobele woont ze in Sint-Andries. Laura werkt bij de ondernemingsrechtbank in Brugge en geeft Engelse les in het naschoolse aanbod van basisscholen De Triangel en De Zessprong. Nu start ze ook haar eigen taalschool De Talenknobbel.

Als hobby

Vanaf zaterdag 14 januari kunnen alle kinderen tussen 6 en 12 jaar Engels leren bij Laura-Jane. “Ik heb De Talenknobbel opgericht omdat ook ouders van kinderen, die geen school lopen in De Triangel en De Zessprong, interesse toonden. Hun drijfveer is dat ze het belangrijk vinden dat hun kinderen nu al Engels leren. Hoe eerder kinderen vertrouwd zijn met de Engelse taal, hoe beter hun basis is om in het middelbaar te starten. Want Engels wordt pas daar onderwezen.”

Laura-Jane pakt in De Talenknobbel uit met een eigen manier van lesgeven. “Het is de bedoeling dat de kinderen al spelend Engels leren. De kinderen hebben het in feite niet door dat ze aan het leren zijn. Het is meer een hobby waarvan ze veel bijleren. Het is dus niet de bedoeling dat de kinderen woordjes leren die ze dan vijf keer na elkaar moeten herhalen.”

Dino’s in het Engels

“We focussen op digitaal werken en interactief, speels leren. We kiezen ook niet voor een standaard werk- en handboek, maar werken rond thema’s zoals de ruimte en dinosaurussen. De lessen starten op zaterdagnamiddag 14 januari. Er zijn drie tijdstippen, de kinderen worden opgedeeld volgens hun niveau. Inschrijven kan nu al op de website. De prijs voor tien lesjes is 110 euro.”

www.detalenknobbel.be