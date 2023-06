Later als ik groot ben: van politieman tot kunstenaar

Toen onze fotograaf de derde kleuterklas van juf Hilde in OLVA Katrientje in Assebroek binnenstapte, was het er gezellig druk. Verschillende kleuters legden de laatste hand aan een creatief werkje, terwijl anderen een belangrijke denkoefening aan het ontcijferen waren. Voor een foto in de krant waren ze meteen te vinden.

Aan de fotograaf vertelden ze ook wat ze later willen worden. Vooraan, v.l.n.r.: Seppe Mus (politieagent), Sam Hofman (politieagent), Julien D’hont (politieagent), Juliette Symeays (juf), Clara Gilté (dokter), Merlijn Berlamont (werkman), Warre Laureyns (boer) en Amer Alsouan (politieagent).

Achteraan v.l.n.r.: Fenna De Pourcq (verpleegster), Maité Hermie (kunstenaar), Rosanne Vynck (kok), Luca Batinas (boer), León Ardenois (leerkracht volwassenenonderwijs),Sofie De Pourcq (juf), Margo Van Damme (imker) en Ermira Xhafa (juf). Helemaal achteraan staat juf Hilde. (PDC)