‘Later als ik groot ben’, De Geluksvogel Sint-Michiels

De kinderen van de derde kleuterklas van stedelijke basisschool De Geluksvogel in Sint-Michiels waren druk doende toen onze fotograaf de klas binnenstapte. Verschillende kinderen waren aan het puzzelen, enkele zaten te schilderen en een groepje was een toren aan het bouwen in de bouwhoek. Na wat aandringen van juf Esther was iedereen wel bereid om fier te poseren voor een mooie klasfoto. Bovenaan staan: Marcel Decostere (sportmeester) en juf Esther.

Middelste rij v.l.n.r. Xyliana Vandenbroucke (mama), Dania Al-Janabi (juf), Elen M.I. Abujazar (mama), Valentine-Lucie De Loof (dierenarts), Guillaume Temperville (politieagent), Jeppe Verschaeve (katjesverzorger), Maxime De Neve (papa), Lou Ver Eecke (dierenarts), Aisha Cherif (dierenarts) en Mathis Debuysere (politieagent). Onderaan zitten v.l.n.r. Karel Daems (politieagent), Viko Coopman (motorracepiloot), Stien Verplancke (dierenarts), Imad M.I. Abujazar (politieagent), Lama Mahmoud Alhamdo (mama), Casijn Grymonpre (papa), Mathieu Temperville (politieagent), Dré Lambert (in een casino werken), Alexander Caron (tovenaar), Thor De Meester (autoverkoper) en Frances Van Zandweghe (dierenarts). (PDC/foto PDC)