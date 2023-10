Later als ik groot ben

Voor de kinderen van de derde kleuterklas van basisschool Het Kleurenpalet is de grote vakantie al lang verleden tijd. Ze hebben hun draai immers al helemaal gevonden in de klas van juf Anaïs en juf Sielke. In hun knusse klas voelen ze zich helemaal thuis en leren ze elke dag een heleboel nieuwe dingen. Allemaal belangrijke kennis om later hun toekomstdromen te realiseren. We zien beneden van links naar rechts: Jennifer Grancea (kok), Elen Abujazar (prinses), Jace Batens Laureys (politieagent), Gregory Thwaites (politieagent), Nafisa Visaitov (dokter) en Arsam Naeimi (Italiaanse chef-kok). Rij bovenaan van links naar rechts: Sofiya Rai (prinses), Amir Odir (voetballer), Erika Budhathoki (kapster), Mariana Rodrigues (politieagente), Brend Bartels (Mega Toby) en Dominik Ciesiolka (politieagent). Achteraan staan Juf Anaïs en juf Sielke. (PDC/PDC)