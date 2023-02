Later als ik groot ben

Het was bittere ernst toen onze fotograaf de klas van juf Hilde in basisschool Manitoba in Sint-Andries binnenstapte. De oudste kinderen van de derde kleuterklas waren immers volop bezig met de bouw van een ingewikkelde constructie.

Eventjes wilden ze wel tijd maken om te vertellen wat ze later graag willen worden. Poseren voor een klasfoto vonden ze ook leuk, maar dat kon slechts op één voorwaarde… hun bouwwerk moest ook op de foto.

Zittend op de bankjes herkennen we van links naar rechts: juf Hilde, Louise Bomberna (kapster), Stela Van Tuyckom (zeemeermin), Lucille De Landtsheer (kassierster), Lara Loiseaux (juf), Victor Fung (dierenverzorger), Hannah El Mokri (politieagent), Mathis Vansevenant (werkman), Ivar Vermeersch (piloot), Iqra Sharafzai (dokter), James Devos (politieagent), Reem (dokter) en Daniil Atoian(superheld).

Onderaan zitten Max Catry (politieagent), Filline Bekemans (unicornprinses), Cedric Van Overschelde (politieagent), Nienke Brutin (kapster), Remi Ghyoot (Hulk) en Victoria Lagatie (leeuw). Lorian (dokter) was afwezig. (PDC/foto PDC)