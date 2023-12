Later als ik groot ben

Het zijn heel spannende tijden voor de kinderen van de derde kleuterklas van basisschool Brugge-Centrum. Amper een goede week geleden bezocht roetpiet ’s nachts hun klas en nu zijn ze volop bezig om samen met juf Katrien de klas om te toveren voor de kerstdagen. Tussendoor worden ook nog koekjes gebakken voor De Warmste Week en moet er nog gewerkt en geleerd worden om over enkele maanden klaar te zijn voor de grote sprong naar het eerste leerjaar. Toch maakten ze nog even tijd om aan onze fotograaf te vertellen wat ze later graag willen worden. Helemaal bovenaan staat juf Katrien en daaronder van links naar rechts: Izuyon Rijkaard Bliss (youtuber), Mangal Khadijah (politieagent), Liasso Ntola Ephreme (politieagent), Beernaert Fleur (Elisa ijskoningin), Muradi Kamaluddin (voetballer) en LinDiego Andriamanesy (politieagent). Zittend: Vanhaecke Pieter (meester), Tazanfor Nathan (politieagent), Al-Tawil Meera (Elisa), Beuselinck Boy (brandweerman) en Abdul Rahimzai Omar (Spiderman).