Lagere scholen in Ieper kampen met hoge besmettings- en quarantainecijfers: “Volop in de miserie en geen beterschap in zicht”

De lagere scholen in Ieper kampen al wekenlang met hoge besmettings- en quarantainecijfers en volgens algemeen directeur Marleen Vandenberghe van scholengroep CDI is er nog geen beterschap in zicht. De toepassing van de controversiële mondmaskerplicht voor kinderen vanaf zes jaar ging dan weer beter dan verwacht. De afkoelweek had dan weer niet gehoeven.

Het overlegcomité besliste vorige week vrijdag dat de lagere scholen de week voor de kerstvakantie de deuren moeten sluiten en dat kinderen al vanaf zes jaar een mondmasker moeten dragen in de klas. De meeste besmettingen in deze vierde golf zouden immers onder lagereschoolkinderen gebeuren. Dat hebben de Ieperse scholen ook ondervonden.

Piek nog niet bereikt

“In elke school zijn er wel leerjaren gesloten”, zegt Marleen Vandenberghe, algemeen directeur van Centrumscholen Dekenij Ieper (CDI), die de basisscholen Lyceum-Heilige Familie, ’t Augustijntje, Sint-Jan, Sint-Jozefsschool, VBS Immaculata, Sint-Michiels & Sint-Vincentius, Het Vlot en VBS Capucienen omvat. “Het is heel divers. Bepaalde scholen zijn meer getroffen dan andere, maar ik voel wel dat ze allemaal aan de beurt komen. Er zijn er die al voor de herfstvakantie hard getroffen waren, er zijn er die nu getroffen worden, dus we zitten echt wel in de miserie en er is nog geen beterschap in zicht.”

“Te meer omdat we nu al na twee besmettingen klassen moeten sluiten. Dat is strenger geworden. We kunnen niet zeggen dat de piek bereikt is. We werken toe naar de kerstvakantie en we hopen dat die een beetje soelaas kan bieden.”

De invoering van de mondmaskerplicht voor kinderen vanaf zes jaar veroorzaakte geen grote problemen. “Dat is beter verlopen dan verwacht”, vervolgt Marleen Vandenberghe. “De meeste mensen waren maandag al in orde. Bij wie het niet in orde was, ging het meestal om een vergetelheid. Ik heb geen weet van ouders die hun kinderen om die reden thuishouden, maar ik weet wel dat ouders onderling daarover aan het spreken zijn.”

Moeilijk praten

We gingen langs in het eerste leerjaar van de Sint-Jozefsschool om te horen wat de kinderen zelf vinden van het mondmasker. “Niet leuk”, zegt Noura. “Mijn mondmasker is te klein waardoor ik een beetje pijn heb aan mijn oren. Het is ook moeilijker om te praten en adem te halen. Ik kijk al uit naar de kerstvakantie zodat ik geen mondmasker meer hoef te dragen.”

Voor directeur Lieven Calis van de Sint-Jozefsschool in de Meenseweg was het vorige week vrijdag ook even slikken toen het overlegcomité besliste dat kinderen van zes jaar al een mondmasker moesten dragen. “We hadden er niet echt mee rekening gehouden dat die maatregel nog zou opgelegd worden”, zegt Lieven Calis. “Maar goed, we zijn er allemaal van overtuigd dat een mondmasker zin heeft, al waren we er niet zo happig op voor jonge kinderen. Met enige twijfel zijn we gestart maandag, maar op een tweetal kinderen na was iedereen in orde. Het is niet zo eenvoudig, maar ik moet zeggen dat we op een relatief normale manier les kunnen geven.”

De kinderen hoeven het mondmasker ook niet de klok rond te dragen. “We kunnen bijna niet anders dan kinderen nu en dan de mogelijkheid te geven het mondmasker eens af te doen”, vervolgt Lieven. “Als je ze blijft dragen als je speelt, dan zien die mondmaskers af, ook al omdat ze niet altijd van de beste kwaliteit zijn. We hebben dan liever dat het mondmasker binnen en tijdens verplaatsingen gedragen wordt, dan tijdens het spel. Natuurlijk vragen we ook aan de kinderen om niet in massa samen te spelen. Dat lukt redelijk goed.”

Amper protest

Protest van ouders tegen de mondmaskers was er amper. “Er waren enkele mensen die via mail vragen hadden”, zegt Lieven Calis. “Van twee wist ik vooraf dat ze het er heel moeilijk mee hadden, maar we zijn in overleg gegaan met hen en ik heb hen gezegd dat het nog veel spijtiger zou zijn om de kinderen helemaal niet in de klas te hebben. Er zijn nog ergere dingen dan een mondmasker. Ik denk dat de leerkrachten er meer last van hebben. Als leerkracht ben je meer aan het woord. Veel praten met een mondmasker op is toch wel intens. Sommige leerkrachten hebben een hese stem. Een nadeel is ook dat de kindjes moeilijker te begrijpen zijn met hun mondmasker.”

De extra week vakantie kan dan weer op minder begrip rekenen, zeker na de uitspraken van Vlaams minister-president Jan Jambon die zei dat het toch maar om een uitbolweek zou gaan. “Misschien is dat in zijn regio zo, maar bij ons is dat zeker niet het geval”, zegt Marleen Vandenberghe.

“Het is een week waarin nog veel activiteiten gedaan worden met de kinderen. Er wordt teruggeblikt op de toetsen en geremedieerd enerzijds, en anderzijds wordt er tijd gemaakt om meer het creatieve in het licht te zetten, waarbij veel geknutseld wordt, eens een feestje kan georganiseerd worden, waar dat andere talenten kunnen aangesproken worden waarvoor je anders misschien minder tijd voor neemt. Dat zijn momenten die speciaal zijn in het leven van lagereschoolkinderen.”

Lerarentekort

Marleen Vandenberghe wijst erop dat de lagere scholen met nog een ander groot probleem geconfronteerd worden. “We zitten met een enorm tekort aan leerkrachten, voor een stuk door corona maar niet alleen daardoor. En daar zwijgt men op dit ogenblik over. We hebben nu interims openstaan die we niet kunnen invullen. Het is echt angstaanjagend.”

“Het tekort is het grootst in de lagere scholen maar omdat kleuterjuffen ingezet worden in het lager wordt het probleem even groot in het kleuteronderwijs. Wij hebben nu sluitingen door corona, maar als er niet gauw een kentering komt in dat lerarentekort gaan wij binnen enkele jaren sluitingen hebben door gebrek aan leerkrachten”, besluit Marleen Vandenberghe.

(TG)