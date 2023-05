Kunstenaar protesteert op de Burg in Brugge tegen lokalennood in kunstonderwijs

Vrijdagmiddag hekelde kunstenaar Elias Cafmeyer de lokalennood in het kunstonderwijs. Voor zijn protestactie op de Burg in Brugge had hij een artistieke installatie gebouwd, die dienst doet als woning én mobiel leslokaal.

Net voordat Elias Cafmeyer, die onder meer lesgeeft aan de Brugse Academie, zijn grieven wou bekendmaken aan de onderwijsschepen Jasper Pillen, werd hij bestolen. Dieven hebben onder meer zijn gsm gejat op de Burg.

Onderwijsschepen Jasper Pillen (Open VLD) toonde begrip voor de protestactie: “In feite is Elias mijn bondgenoot. Hij verwoordt artistiek hetgeen ik politiek beoog. Want in Brugge besteden we 2 miljoen euro aan de renovatie van de rerchtervleugel van de Academie.”

Rode Nonnen

“Hopelijk kunnen we deze zomer de nieuwe klaslokalen in het klooster van de Rode Nonnen in de Katelijnestraat openen. Sedert vorig jaar werk ik samen met KAAP, we huren het kunstencentrum in de Werfstraat met ons stedelijk kunstonderwijs.”

“De realiteit is dat onze stedelijk kunstonderwijs het slachtoffer is van zijn succes: het aantal leerlingen is in korte tijd bijna verdubbeld, waardoor er lokalennood is ontstaan. Maar we werken aan oplossingen.”