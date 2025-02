Kunstacademie Poperinge blijft groeien en innoveren

De Kunstacademie in Poperinge blijft ook in het schooljaar 2024-2025 verder groeien. Niet alleen qua aantal leerlingen is de academie weer helemaal back in business, na enkele uitdagende jaren van corona en de onfortuinlijke brand in het hoofdgebouw langs de Oostlaan middenin de inschrijvingsperiode.

Maar ook op gebied van aanbod blijft de academie hoge ogen gooien. “Onze kunstacademie groeit en bloeit”, zegt schepen voor Onderwijs Loes Vandromme (CD&V). “En we zijn volop bezig om die toekomst nog mooier te maken”, waarmee de schepen verwijst naar het nieuwbouwproject op de Vroonhofsite.

Voor het schooljaar 2024-225 schreven zich 1.456 leerlingen in voor één of meerdere opleidingen aan de Kunstacademie Poperinge. Dat zijn er 61 meer dan het jaar voordien. In Poperinge is er vooral een stijging binnen het domein ‘Beeldende Kunsten’ (+ 26 lln.) en ‘Dans’ (+ 20 lln.). ‘Beeldende Kunsten’ blijft ook veruit het grootste domein met 640 leerlingen, gevolgd door ‘Muziek’ met 537 leerlingen.

Door de jaren heen

Het domein ‘Dans’ heeft sinds de opstart in 2020 een verviervoudiging van het aantal leerlingen gezien, met een stijging van 66 naar 92 leerlingen in 2024 . In de afgelopen vijf schooljaren is ‘Beeldende Kunsten’ met 10 procent gestegen: van 581 leerlingen in 2020- naar 640 leerlingen in 2024. Tegenover de Vlaamse cijfers is dat wel zeer opmerkelijk: gemiddeld stijgt het aantal leerlingen met ‘slechts’ 3.7% in Vlaanderen.

Ook het aantal leerlingen in ‘Muziek’ blijft relatief stabiel en schommelt rond de 540 leerlingen. Opmerkelijk: de opleiding ‘piano’ en ‘pianolab’ zagen een aanzienlijke toename, met respectievelijk 141 en 27 leerlingen in 2024. Ook ‘zang’ kende een sterke groei met 46 leerlingen. Andere instrumenten zoals ‘eufonium’, ‘hoorn’ en ‘ritmisch slagwerk’ zagen eveneens een stijging. In het domein ‘Woord’ is er een heel lichte daling: dit jaar zijn er 160 leerlingen tegenover 190 leerlingen vier jaar geleden.

Divers opleidingsaanbod

“Het opleidingsaanbod van onze academie is aanzienlijk uitgebreid”, vervolgt schepen Vandromme. In ‘Beeldende Kunsten’ zijn er nieuwe ateliers en specialisaties toegevoegd, zoals het Cross-overproject sinds 2021, dat nu al 22 leerlingen telt.

Wat ook heel sterk opvalt is de spectaculaire stijging van het aantal leerlingen in de vierde graad (+18-jarigen) en dat in bijna alle richtingen. Tekenkunst: van 7 naar 23 leerlingen, Schilderkunst: van 15 naar 21, Grafiekkunst: van 8 naar 9, Kantwerk: van 8 naar 17, Textiele kunst: van 10 naar 17, Glaskunst: van 12 naar 27 en Keramiekkunst: van 19 naar 22.

In het domein ‘Woord’ werd de opleiding ‘Radio maken’ geïntroduceerd en was er de heropstart van het schooltoneel.

Grote spreiding

Behalve de vestigingsplaatsen in Poperinge-centrum worden er ook lessen georganiseerd in Roesbrugge, Proven, Krombeke, Reningelst, Watou, Abele, Westouter, De Klijte, Reninge en Woesten. Er is een duidelijke stijging in Reninge en Proven. In Diksmuide wordt alleen het domein ‘Beeldende Kunst’ georganiseerd en was er de voorbije jaren een grote stijging dankzij extra vestigingsplaatsen in Pervijze en Keiem.

De toekomst tegemoet

‘We waarborgen wat goed is en richten ons ondertussen ook op de toekomst. Momenteel lopen we een heel intensief traject met Scholen van Vlaanderen om de plannen rond de bouw van een gloednieuwe kunstacademie op de Vroonhofsite heel concreet te maken. We kunnen daarvoor rekenen op 8,2 miljoen euro subsidies uit Vlaanderen”, besluit schepen Vandromme.