Kunstacademie Ingelmunster laat werk van leerlingen zien

Vorige zaterdag had het jaarlijkse toonmoment plaats in de kunstacademie in de Heirweg-Zuid. Schepen Martine Verhamme stond stil bij het jaarthema ‘Vuur en vlam’.

“Dit thema vinden jullie terug in de tentoongestelde creaties. Er werd veel met houtskool en klei gewerkt. Men maakte gebruik van de oven om de werken te bakken en af te werken. Ook de iPads worden verder ingezet. Deze kunstwerken zijn niet enkel het resultaat van de inzet van de leden, maar ook de gedrevenheid, het geduld en de inzet van alle leerkrachten. Maya Lafere en Virginie Vermaete zijn de nieuwe leerkracht en de coördinator in ons filiaal.”

Directeur Jonas Callens stond in zijn feestrede ook stil bij de huldiging van de leerlingen van de tweede en derde graad. De tweede graad: Jill Jacobs, Elien Kindt, Arno Vancoillie, Norah Vandekerckhove, Joanna Werbrouck en Hanne Wittebolle. Derde graad: Joran Vanwalleghem. Op de foto zie je enkele aanwezige leerlingen, leerkrachten, directeur en schepen Martine Verhamme.

(PD)

