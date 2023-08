KU Leuven Kulak zet eerste ingeschrevene in de bloemetjes

Merel Soetaert (18) uit Deerlijk schreef zich op woensdag 16 augustus als eerste in aan KU Leuven Kulak. Traditiegetrouw verwelkomt de Kortrijkse campus de eerste ingeschrevene met een geschenkpakket. Merel begint op 25 september aan de opleiding Rechten.

Hoewel de online inschrijvingen al startten op 1 juli, kunnen toekomstige Kulakstudenten zich vanaf 16 augustus ook op de campus gaan inschrijven. Het is een extra dienst die de campus aanbiedt om nieuwe studenten op een persoonlijke manier te verwelkomen. Merel Soetaert uit Deerlijk was er als eerste bij en was verrast door de ontvangst. “Mijn ouders hebben de afspraak voor mijn inschrijving geregeld. Ik verwachtte niet dat er iets speciaals aan verbonden ging zijn”, vertelt de vers ingeschreven studente. Vicerector Piet Desmet overhandigde haar een geschenkpakket waarin verschillende Kulakitems zitten zoals enkele T-shirts, een trui, een mok en een Dopper fles.

“Alle opties open”

Merel studeerde in het middelbaar Humane Wetenschappen-Wiskunde aan de Sint-Paulusschool campus Hemelvaart in Waregem. Na lang twijfelen tussen de opleidingen Geschiedenis en Rechten heeft ze nu haar zinnen volledig op Rechten gezet. “Beide opleidingen spraken me aan omdat je met beide nog vele kanten uit kan. Uiteindelijk koos ik voor Rechten omdat er in die opleiding ook veel geschiedenis aan te pas komt”, vertelt Merel. Wat ze later met haar diploma wil doen, weet ze nog niet.

“Ik hou alle opties open. Eerst wil ik het allemaal gewoon op me af laten komen, ik zie dan wel wat ik doe”, gaat ze verder. De jonge studente zal zich volledig onderdompelen in het studentenleven en kiest er ook voor om op kot te gaan op de campus. “Ik heb mijn rijbewijs nog niet, dus het is gemakkelijker om hier op kot te gaan”, lacht Merel.

Hervorming en actualisering

In de Kulak worden enkele richtingen in een nieuw jasje gestoken. Binnen de opleiding Informatica wordt een sterkere focus op Artificiële Intelligentie gelegd. Bij Taal- en Letterkunde krijgen studenten nu ook te maken met film, documentaire en multimedia. Toegepaste Taalkunde wordt uitgebreid met een extra optie Economie. Ook de opleiding Geneeskunde kreeg een hervorming. “De grondige hervorming en actualisering is nodig om ervoor te zorgen dat onze opleidingen zo dicht mogelijk aansluiten bij het hedendaagse werkveld”, aldus vicerector Piet Desmet. Ook biedt Kulak vanaf september twee nieuwe opleidingen aan binnen het kader ‘levenslang leren’. Zo is er de master na master Mechatronica en het postgraduaat Circulaire Economie. (SV)