KTA organiseert ruilwinkel

BS Wijzer en GO! Atheneum Diksmuide zijn zich bewust van het steeds belangrijker wordende belang van duurzaamheid en financiële haalbaarheid en openen een ruilwinkel. “Het is een GO! green ruilwinkel geworden die sinds 31 januari operationeel is. Deze ruilwinkel biedt leerlingen en ouders de mogelijkheid om schoolmateriaal en kleding in te ruilen en te hergebruiken zonder bijkomende kosten”, legt directeur Go! Atheneum Diksmuide, Jochen Nolf, uit.

“De werkgroep Welzijn, die de initiatiefnemer van dit project is, wil hiermee zowel de gezinnen financieel ontlasten als bijdragen aan een duurzamere samenleving. Heel wat kleding en schoolspullen zijn nog perfect bruikbaar, maar worden na één schooljaar al vervangen of zijn niet meer nodig in de volgende klas. Door dit hergebruik te stimuleren, wordt er heel wat verspilling verminderd en worden de ouders geholpen om kosten te besparen.”

De ruilwinkel is gevestigd op de eerste verdieping van BS Wijzer en het Atheneum in de Grauwe Broedersstraat. “De ruilwinkel zal open zijn iedere laatste vrijdag van de maand tijdens de namiddagpauze. De ruilwinkel werkt heel eenvoudig: ouders en leerlingen kunnen bruikbare schoolspullen en kleding doneren, in ruil krijgen ze daar jetons voor waarmee ze nieuwe items kunnen uitzoeken. Naast het verkleinen van de impact op het milieu en de economische voordelen, draagt het ook bij tot sociale verbondenheid binnen de scholengemeenschap”, geeft directrice Charlot Van D’huynslager mee. (ACK)

Meer info bij vanblaereauke@go-diksmuide.be