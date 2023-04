Kristof Dewaele volgt Damienne Cottens op als coördinerend directeur van Scholengroep Sint-Michiel: “Opportuniteit als deze komt niet elk jaar voorbij”

Op 1 september neemt Kristof Dewaele de fakkel over van Damienne Cottens als coördinerend directeur van Scholengroep Sint-Michiel. Kristof (46) woont in Rumbeke en is momenteel directeur van het Sint-Andreasinstituut in Brugge.

Op 31 augustus neemt Damienne Cottens afscheid van het onderwijs. Na een carrière als leerkracht en directeur in de Burgerschool, werd ze op 1 september 2012 Coördinerend directeur van Scholengroep Sint-Michiel. Elf jaar later volgt Kristof Dewaele haar op. “Ik ben industrieel ingenieur Biotechnologie en master Klinische Psychologie. Zo ben ik in Vives beland waar ik 21 jaar les gaf en de laatste tien jaar was ik er ook internationaal coördinator.”

Vandaag is Kristof directeur van het Sint-Andreasinstituut in Brugge. “Na een tussenstop van 8 maanden in mobiele units, zijn we vorige week naar onze nieuwbouw verhuisd. Ik heb er dus een heel pittige, maar boeiende periode op zitten. Toch had ik de voorbije twee jaar het gevoel dat mijn kwaliteiten eerder bij het macro-management liggen en minder bij het micro-management. Ik voelde me dan ook erg aangesproken door de vacature van coördinerend directeur.”

Een extra troef was de kans om terug in eigen stad te werken. “Ik ben geen huismus, maar het is toch wel leuk dat ik in 15 minuten met de fiets in K33 sta.”

Uitgebreid kennismaken

Vanaf september zal Kristof, samen met Leen Wyseur die op 1 april startte als administratief directeur, Scholengroep Sint-Michiel leiden. “Mijn eerste werk bestaat erin om kennis te maken met de tien scholen”, weet hij. “Ik wil het DNA, het pedagogisch project en de gevoeligheden van elke school leren kennen en dat vergt wel wat tijd. Daarnaast komen er heel wat veranderingen op ons af: de modernisering van de derde graad, aanpassingen in de tweede graad naar aanleiding van het arrest van de eindtermen, het internaatsdecreet, het leersteundecreet, enzovoort. Dat lijkt me alvast heel wat om mee te starten.”

“Ik verlaat mijn school met een dubbel gevoel”

Binnenkort maakt Kristof kennis met de huidige directie van de Scholengroep, de medewerkers van K33 en de directies van de Roeselaarse scholen, maar intussen is hij nog steeds directeur in Brugge. “Ik vind het belangrijk om het verhaal in Sint-Andreas tot eind augustus verder te zetten, maar waar het kan, wil ik me al inwerken in de Roeselaarse onderwijswereld. Ik verlaat mijn school met een dubbel gevoel, maar een opportuniteit als deze komt niet elk jaar voorbij en soms moet je voor je dromen gaan.”

Cinefiel

Kristof werd geboren in Vichte, maar woont nu in Rumbeke. Vrije tijd was er de laatste jaren nauwelijks, maar daar hoopt hij verandering in te brengen. “Vroeger ging ik graag naar de Andere Film in De Spil. Ik ben een cinefiel en hoop hiervoor in de toekomst iets meer tijd te kunnen vrijmaken. Daarnaast hou ik van reizen en dan vooral naar culturen waarvan ik het schrift niet kan lezen, zoals het Tamil in Zuid-India.”

Of er deze zomer ook een reis gepland staat? “Ik durfde nog niets vastleggen, omdat ik de verdere ontwikkelingen binnen de Scholengroep wil afwachten, maar hoop naar Rajasthan te trekken, in het Noord-Westen van India.”

Als afsluit doet Kristof nog een warme oproep: “Als er mensen zijn die een warme, kwaliteitsvolle school willen leiden, dan ken ik een goed plekje in Brugge”, lacht hij. “De miserie van bouwen en verhuizen is voorbij, je kan meteen starten in een splinternieuwe school.”