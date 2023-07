Kortrijkzaan Tijl (18) verkiest scoutskamp boven exclusief ticket voor Internationale Chemie Olympiade: “Gekozen voor het plezier”

Kortrijkzaan Tijl Vanneste (18) wist zich vanop de schoolbanken van Spes Nostra Kuurne een weg te banen richting de Vlaamse finale van de jaarlijkse Chemie Olympiade. Daar schoot hij de oppergaai af én kreeg hij een ticket in handen om de Vlaamse Chemie-eer te verdedigen in Zwitserland. Voor die buitenlandse trip bedankt hij echter vriendelijk, op datzelfde moment zit hij met de zeescouts op een zeilboot richting Kroatië. “Zo’n trip maak je maar één keer mee in je scoutscarrière. Dus kies ik voor de unieke ervaring en het plezier”, zegt Tijl.

Met zijn prestatie op deze 40ste Vlaamse Chemie Olympiade was het niet de eerste keer dat Tijl grote ogen gooide. Vorig schooljaar wist hij ook al een bronzen medaille weg te kapen op de gerenommeerde ‘European Olympiad for Experimental Science’. “Met slechts één schamel puntje tekort voor de zilveren medaille”, vult laatstejaarsstudent Tijl aan. Hij had de smaak te pakken en schreef hij zich dit jaar in voor de Chemie Olympiade, een wedstrijd rond – hoe kan het ook anders – chemie, die wordt georganiseerd op alle Vlaamse scholen met in totaal meer dan 3.500 deelnemers. Van de eerste ronde in november bij zijn middelbare school Spes Nostra Kuurne ging het uiteindelijk naar een tweede ronde met de andere knappe koppen van de Vlaamse scholen. Daar wist hij, tegen zijn eigen verwachtingen in, een ticket te bemachtigen voor de finale. Voorafgaand aan die finale was er nog een korte stage. “Dat was op zich wel interessant, maar ik vond het eerlijk gezegd soms wat saai en lastig. Ik kende daar ook niet echt iemand”, vult Tijl aan.

50 dagen

Eind april stond de finale dan op de planning, bestaande uit een theoretisch en een praktisch deel. “Het theoretisch deel was heel moeilijk, het praktische luik lag me dan weer beter”, vult hij aan. De ambities voor een podiumplek lagen dus niet bijster hoog. “Ik had me eigenlijk niet zo goed voorbereid, want ik was die week ook uitgegaan voor mijn 50 dagen. Voor het finaleresultaat was het nog even wachten tot de proclamatie op 21 mei met de andere 15 finalisten uit alle uithoeken van het land. “Daar kreeg ik dus tegen mijn eigen verwachtingen in te horen dat ik gewonnen was, al had ik eerder gedacht dat ik zevende ging eindigen,” voegt Tijl toe.

De zeescouts staat voor Tijl een trapje hoger dan de finale van de Olympiade. © gf

Ieder jaar mogen de winnaar en vice-winnaar van de Vlaamse Chemie Olympiade de eer gaan verdedigen op het internationale toneel. Dit jaar vindt die grote finale plaats in Zwitserland, al bedankt Tijl voor die opportuniteit. “Ik zit momenteel in mijn laatste jaar als lid bij de zeescouts. We trekken dan met een zeilboot richting Kroatië. Op reis gaan met vrienden in zo’n unieke setting, dat kan ik niet laten schieten”, dixit Tijl. Spijt heeft hij dan ook niet. “De Olympiade is een unieke kans en ervaring. Het was dus een lastige keuze, maar ik heb gekozen voor het plezier”, voegt hij toe. Na de zomer ruilt Tijl de middelbare schoolbanken van Spes Nostra Kuurne in voor de aula’s van de KULAK waar hij Burgerlijk Ingenieur gaat studeren. “Al wil ik nadien wel nog iets doen met chemie”, rondt hij af.