Kortrijkse studentenkoten openen deuren voor tweede editie van Kortrijk KOTrijk

Na een succesvolle eerste editie keert Kortrijk KOTrijk terug op zaterdag 15 maart. Dit unieke evenement zet de studentenkoten in de stad in de kijker en helpt studenten op een eenvoudige manier een kot te vinden voor het volgende academiejaar. Geen gedoe met afspraken maken, maar gewoon binnenstappen en verkennen.

Kortrijk groeit elk jaar als studentenstad. Vorig academiejaar telde de stad meer dan 16.000 studenten. Dit academiejaar (2024-2025) begon zelfs met een recordaantal van 17.600 studenten. Ook het aantal internationale studenten neemt toe. Ten opzichte van vorig academiejaar steeg hun aantal met 15 procent tot 1.736. De grootste toename is zichtbaar bij de internationale degreestudenten, die een volwaardig studietraject van minstens 27 studiepunten volgen.

“Kortrijk ontwikkelt zich steeds sterker als dynamische studentenstad, met een groeiend aantal studenten uit binnen- en buitenland. Vooral internationale studenten vinden vlot de weg naar onze stad. Met Kortrijk KOTrijk willen we hen en alle andere studenten ondersteunen in hun zoektocht naar een geschikte woonplek, zodat ze zich hier vanaf dag één thuis voelen en kunnen bijdragen aan het bruisende studentenleven in Kortrijk”, zegt Hannelore Vanhoenacker, schepen van Onderwijs.

Kotenaanbod groeit mee

Van de 1.600 extra vergunde studentenkamers zijn er al 600 klaar. Het aanbod kon zo vorig jaar stijgen van 2.990 studentenkamers naar 3.150 dit jaar. En de groei zet door, want er zijn nog eens 1.000 extra koten in aanbouw. De voornaamste projecten die in de komende academiejaren zullen opgeleverd worden zijn The Wing (+ 259), The Sky (+ 192), Kaai kot (+ 202), Techtower (+ 109), Amand 54 (+ 57), Georgetown (+ 59) en Plein Publiek (+ 54).

3D-beeld van studententoren The Sky. © ION

“We blijven samen met de onderwijsinstellingen het aanbod aan studentenhuisvesting nauwgezet opvolgen. Door te investeren in een doordacht en kwalitatief kotenbeleid zorgen we voor een evenwichtige groei, zodat kotstudenten in Kortrijk een geschikte woonplek vinden”, aldus Wout Maddens, schepen van Wonen.

Student zkt. kotmadam

Met de campagne ‘Student zkt. kotmadam’ wil Kortrijk haar inwoners motiveren om een kamer aan een student te verhuren. Je mag tot drie kamers verhuren aan studenten in je eigen huis, terwijl de woning haar status als eengezinswoning behoudt. Je moet hierbij minstens de keuken delen met je inwonende studenten. “Dit kleinschalige en huiselijke initiatief is vooral interessant voor Erasmus-studenten en jongeren die tijdelijk in de stad studeren. Het biedt hen een warme en persoonlijke woonomgeving”, aldus Vanhoenacker.

Betaalbaar en kwalitatief

Hoewel studentenkamers steeds duurder worden, blijft Kortrijk een betaalbare keuze. Met een gemiddelde huurprijs van 423 euro per maand (bron: CIB) behoort de stad tot de goedkoopste studentensteden in Vlaanderen. “Bovendien wordt de kwaliteit van de kamers streng bewaakt, wat zorgt voor een divers en kwalitatief aanbod waar de stad trots op is”, aldus Maddens.

Open kijkdag

Kortrijk KOTrijk biedt studenten en hun ouders de kans om zelf te ontdekken hoe studentenkoten in Kortrijk eruitzien. Wat is de sfeer in een kotgebouw? Welke voordelen heeft het leven op kot? Deze vragen worden beantwoord op de open kijkdag op zaterdag 15 maart. De datum werd bewust gekozen, want ook hogescholen VIVES en Howest organiseren die dag hun opendeurdagen. Zo kunnen studenten na het kiezen van een studierichting meteen op zoek naar een geschikte kamer.

Kortrijk KOTrijk is niet enkel gericht op studenten en hun ouders. Ook buurtbewoners en andere nieuwsgierigen zijn welkom om een kijkje te nemen. De open kijkdag is volledig vrijblijvend en er is geen inschrijving of afspraak nodig.

Oproep aan kotbazen

Tijdens de eerste editie deden ongeveer 20 kotgebouwen mee. Dit jaar hoopt de stad dat nog meer eigenaars hun deuren openen. Deelnemen is gratis en de stad zorgt voor uitgebreide publiciteit. Het enige wat van de kotbazen wordt gevraagd, is hun kot openstellen en bezoekers ontvangen. Niet alleen bestaande koten kunnen meedoen, ook koten in aanbouw zijn welkom om zich te tonen. Deelnemen aan het evenement als kotbaas kan via www.kortrijk.be/formulieren/deelname-kortrijk-kotrijk-eigenaars.