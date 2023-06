Kortrijkse Inès (34) behoort tot de 50 strafste praktijkleraren: “Band met leerlingen zit goed, ik was vroeger ook niet de braafste van de klas”

Elk jaar kiest onderwijsmagazine Klasse de ‘Leraar van het Jaar’. Voor de 21ste editie zet de jury praktijkleraren in de spotlights. Klasse kreeg 18.000 nominaties binnen. Inès Algoedt, leraar land- en tuinbouw en techniek van het PTI Kortrijk campus Wetenschap & Groen, behoort tot de 50 strafste praktijkleraren.

Elk jaar kiezen collega’s, ouders en leerlingen zelf de genomineerden voor ‘Leraar van het Jaar’, een campagne om alle mensen in het onderwijs in de bloemetjes te zetten. In 2023 ging die titel naar een praktijkleraar. Klasse ontving 18.000 nominaties, waarvan 14.500 van leerlingen.

Uit die vele straffe onderwijsverhalen haalde Inès Algoedt de shortlist. Zij geeft sinds oktober 2021 les in de eerste graad van het domein land- en tuinbouw en werd genomineerd door haar leerlingen waarna er volop op haar werd gestemd. “Ik kon het eerst niet geloven. Ik sta nog maar twee jaar in het werkveld. Zonder dat ik het wist hadden mijn leerlingen mij genomineerd voor de titel. Niet alleen is dat een leuke verrassing, het is ook een mooie bevestiging.”

Verrast

Vorige week werd Inès door de directie verrast tijdens de les techniek. De directie overhandigde haar het traktaat van Klasse terwijl ze een feestelijk applaus kreeg van haar leerlingen. “De band tussen mij en mijn leerlingen zit goed. Ik denk omdat ik vroeger ook niet de braafste was (lacht). Ik kan goed om met mondige pubers. Het gaat vooral om wederzijds respect en hen wijzen op hun kwaliteiten.”

Negatief zelfbeeld

“Veel leerlingen komen naar school met een negatief zelfbeeld omdat ze ‘maar’ in het beroeps zitten. Ze geloven niet in zichzelf terwijl praktijkonderwijs iets is waarop je trots mag zijn en respect verdient. Ik wijs hen op wat ze kunnen en goed doen. Door continu die bevestiging te geven, zijn ze weerbaarder als er eens iets niet lukt. Dat zorgzame vind ik wel leuk. Ik noem ze ook allemaal mijn kindjes”, lacht Inès.

Ze ontving een goodiebag met onder andere een houten fotohouder waarin ‘Praktijkleerkracht van het Jaar’ gegraveerd is. “Het waren kleine attenties, maar vooral de bevestiging dat ik goed bezig ben, is het beste cadeau. Maar er zijn hier heel veel collega’s waar ik naar opkijk en van bijleer. Zij verdienen evenzeer deze titel. PTI Kortrijk campus Wetenschap & Groen heeft een heel leuk team. Ik weet niet of ik me op een andere school thuis zou voelen. Ik ben alvast van plan hier lang te blijven.”