Kortrijkse gemeenteschool De Blauwe Poort krijgt vernieuwd speelveld

Op de Halenplein-site van de gemeentelijke basisschool De Blauwe Poort in Kortrijk werd het speelveld met speeltuigen vernieuwd. Dat past in de strategie van de school om de speelplaatsen duurzamer, aantrekkelijker en uitdagender te maken.

“Het vertelhoekje en de buitenspeelkeuken zijn heel leuk om te gebruiken. De vorige speeltuigen waren dringend aan vernieuwing toe. Nu hebben we een veilige speeltuin met veel creatieve mogelijkheden waar de kleuters zich kunnen uitleven en zelf kunnen ontdekken. Zoals je ziet zijn de kindjes alvast enthousiast”, zegt juffrouw Leen van de tweede kleuterklas.

Duurzame materialen

In 2021 werd het terrein gebruiksklaar gemaakt en werd er al door de kinderen klein fruit aangeplant. In 2022 volgde de realisatie van een tweede fase. Nadat in overleg met de leerkrachten een plan werd opgemaakt door Nester, kon de uitvoering starten in het voorjaar.

De stad investeerde hiervoor 12.000 euro. Bij de uitvoering werd gekozen voor duurzame materialen. Ook de vestiging in Kooigem zal later dit jaar nog een vernieuwde speelplaats krijgen.

Erasmus+-project

“Het heringerichte groene speelveld zal ongetwijfeld voor veel speelvreugde zorgen bij de kinderen. Intussen worden ook interessante inzichten verworven via het Erasmus+-project, waar ook de kleuters zelf al eens over de landsgrenzen heen kunnen kijken bij partnerscholen uit Cyprus en Slovenië. De kleuters uit elke school komen met elkaar via videocalls in contact”, zegt Kelly Detavernier, schepen van Onderwijs.