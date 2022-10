Kortrijk zoekt vrije kamers voor studenten bij inwoners

Kortrijk zit in de lift als studentenstad en dat voelt de stad op de markt van de studentenkamers. Naar schatting hebben we de komende jaren nood aan 1.600 extra studentenkamers. De laatste jaren werden 1.260 kamers vergund en er zitten nog een aantal projecten in de pipeline. Het stadsbestuur springt bijkomend in de bres met de campagne ‘Student zoekt kotmadam’. Zo wil het inwoners motiveren om een kamer in hun huis aan een student te verhuren.

Kortrijk telt momenteel 2.586 vergunde studentenkamers, verspreid over 220 studentenhuizen en 113 kotbazen. De stad kent, ook door het steeds internationaler wordende opleidingsaanbod, een sterke groei als studentenstad. Zo steeg het aantal studenten de afgelopen zes jaar met 48% tot 15.500 studenten. Daardoor is er zoals in vele steden een tekort aan studentenkamers. Vooral voor internationale studenten, die vaak voor een kortere periode huren.

Omdat Kortrijk een kotratio van 27% hanteert, wat wil zeggen dat er ongeveer per vier studenten een kamer moet worden voorzien, heeft de stad vandaag nood aan naar schatting 1.600 bijkomende studentenkamers. Daarom nam de stad al in oktober 2020 de beslissing om tijdelijk het moratorium (de stop) op de bouw van bijkomende studentenhuisvesting op te heffen, om zo tegemoet te komen aan de vraag naar bijkomende studentenkamers.

Ondertussen zijn er al meer dan 1.260 extra studentenkamers vergund en er zitten er nog 300-tal studentenkamers in de pipeline. Toch neemt de realisatie van deze bouwprojecten enige tijd in beslag.

Om die periode te overbruggen, de scholen en (internationale) studenten intussen te helpen, springt de stad in de bres met de campagne ‘Student zoekt kotmadam’. Het opzet is heel eenvoudig: inwoners kunnen een kamer verhuren in hun eigen eengezinswoning. De stad Kortrijk laat dat onder bepaalde voorwaarden toe.

“Met deze campagne willen we wijzen op de bestaande mogelijkheid om als inwoner een student in huis te nemen. Hiermee willen we de internationals die het op vandaag moeilijker hebben om een kamer te vinden toch een kwalitatieve studentenhuisvesting in onze stad geven”, klinkt het bij Wout Maddens, schepen van Wonen.

Voorwaarden

Als je eigenaar bent van de woning waarin je zelf (met je gezin) woont, dan kan je kamers in je woning verhuren aan studenten. De woning moet groot genoeg blijven voor jou en je gezin, in veel gevallen zal het dus slechts over 1 kamer gaan. De woning moet voldoen aan de Vlaamse Wooncode en brandveilig zijn. Hiervoor vraag je bij de stad een conformiteitsattest aan. De kamer die je verhuurt moet minstens 12m² groot zijn en er wordt geen keuken op de kamer toegelaten. Als hiervoor geen andere structurele werken nodig zijn, dan kan dit zonder omgevingsvergunning aan te vragen.