Kortrijk voert verbod op nieuwe koten opnieuw in: “Hebben nu potentieel aanbod van 4.222 studentenkamers”

De opheffing van het moratorium op nieuwe studentenkoten is sinds 1 maart niet meer van kracht in Kortrijk. De stad denkt dat het aantal studentenkamers de exponentieel stijgende vraag nu kan matchen. Op termijn zou de stad zo 4.200 kamers kunnen aanbieden.

Stad Kortrijk plaatste het verbod op nieuwe studentenkamers – in 2013 ingevoerd – in het najaar van 2020 in de koelkast. Door de enorme toename aan studenten besliste Kortrijk sindsdien om opnieuw vergunningen voor zo’n 1.600 nieuwe kamers uit te delen.

Volgens positieve prognoses zou stad Kortrijk tegen 2030 behoefte hebben aan 4.719 studentenkamers. Maar dat lijkt iets te ruim berekend. Nu studeren er 15.500 studenten in Kortrijk, zo’n 27 procent daarvan zit in de stad op kot. Er is met andere woorden nood aan huisvesting voor 4.220 kotstudenten. Die quota wordt de komende jaren gehaald, bevestigt Wout Maddens, schepen van Wonen, Bouwen en Huisvesting (Team Burgemeester).

“Sinds 2020 zijn er 45 nieuwe projecten, in totaal 1.636 studentenkamers, gestart. Zo’n 36 projecten, of 1.466 kamers, zijn reeds vergund. Het grootste project betreft de bouw van studentenkamers op de plek waar vroeger de Sint-Maartenskliniek stond. We hebben dus een potentieel aanbod van 4.052 tot 4.222 studentenkamers in onze stad”, zegt Maddens.

Schepen van Wonen, Bouwen en Huisvesting heeft na de paasvakantie opnieuw overleg met de studentenvoorzieningen van alle Kortrijkse onderwijsinstellingen. © JVGK

Sinds de opheffing van het kotenverbod hield het stadsbestuur de behoefte aan studentenkoten in de stad nauwgezet in het oog. Op basis van demografische prognoses en frequent overleg met de verschillende onderwijsinstellingen in Kortrijk denkt het nu gerust te kunnen zijn voor de volgende academiejaren.

“Dit natuurlijk in de veronderstelling dat alles gebouwd kan worden”, aldus Maddens. “De horizon ligt dus niet per se op 2030. Vorige week nog stuurden we een mail naar alle bouwheren met de vraag wanneer hun project opgeleverd zou kunnen zijn. We houden ook de evolutie van de studentenpopulatie in het oog. Uit studies blijkt dat die in Vlaanderen tegen 2030 met 22 procent zal stijgen.”

Hogere prijzen

Na de paasvakantie vergadert Maddens opnieuw met de studentenvoorzieningen van alle onderwijsinstellingen in Kortrijk: de hogescholen Howest en Vives en de universiteiten KU Leuven campus Kulak en UGent campus Kortrijk. Drie weken geleden maakten Hogeschool Vives en de Kulak nog bekend dat de prijzen van hun studentenkoten volgend academiejaar met tien procent, evenredig met de stijging van de index, omhoog zouden gaan. Het grotere aanbod zou de druk op de markt opnieuw kunnen verlagen, denkt Maddens. “Wij hebben natuurlijk geen directe grip op de prijzen van studentenkamers, maar ik denk dat wij, zeker met de stijging van het aantal koten, nog steeds de goedkoopste studentenstad zullen zijn.”