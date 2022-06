Kortrijk Studentenstad trakteert blokkende studenten op een ijsje

Kortrijk Studentenstad gaat deze week langs op alle bloklocaties om de studenten te verrassen met een gratis ijsje. Samen met STUVO (studentenvoorzieningen van Hogeschool Vives) werd donderdagnamiddag een lekkere pauze voorzien tijdens de blok en de examens.

De Kortrijk Studentenstad-ijskar is voor studenten een goede reden om eventjes de boeken toe te slaan, maar ook andere faculiteitmedewerkers genoten van een verfrissend bolletje vanille, chocola, aardbei of mokka.

Op drie plaatsen

De ijskar was donderdagnamiddag op drie plaatsen te vinden op Vives: van 14 uur tot 15 uur op Vives-residentie Doorniksesteenweg, van 15.15 uur tot 16 uur op Vives the Cube en van 16.15 uur tot 17.15 uur op Vives Archeplein (Vivesplein).

Ook Silke Vanden Driessche, student eventmanagement, genoot van een ijsje vanille en chocolade: “Wat een leuke verrassing, ik had eigenlijk nog maar net de mail zien passeren. Ik heb direct mijn vrienden een berichtje gestuurd in onze klaschat.”

Laatste dag

“Het is een toffe manier om de studerende studenten een hart onder de riem te steken. Een pauze in de zon met een ijsje moet altijd kunnen. Gelukkig is het morgen mijn laatste dag, ik ben nog mijn stage aan het afwerken en dan ben ik klaar. Ik denk wel nog door te studeren, maar weet nog niet goed wat.”