Koninklijk Werk IBIS opent nieuwbouw voor Bootsmannen: “Op termijn kunnen misschien de Bootsvrouwen er intrek in nemen”

De Bootsmannen – jongeren die ook na hun vierde jaar secundair onderwijs een zorgnood hebben – van Koninklijk Werk IBIS, slapen voortaan in een volledige nieuwbouw waar ze hun eigen kamer hebben. Daarvoor investeerde het Fonds Strandschelp ruim 300.000 euro. Later kunnen de kamers dienen voor de eventuele Bootsvrouwen, want het aantal meisjes in de vroegere jongensschool zit stevig in de lift.

De huizen nummers 13 en 14 in de Prinses Elisabethlaan in Oostende dienen sinds enkele jaren als weekendhuis voor de bootsmannen van KW IBIS. In de school kunnen leerlingen les volgen vanaf het eerste leerjaar tot en met het vierde middelbaar. Wie verdere zorg nodig heeft vanaf het vijfde middelbaar kan bij IBIS blijven en verder les volgen in een andere school. “Die noemen we onze Bootsmannen”, duidt algemeen directeur Angelique Spegelaere.

Acht individuele kamers

Het zijn die bootsmannen die nu een volledige nieuwbouw kregen met acht individuele kamers. “We zaten met twee oudere gebouwen die los van elkaar opereerden”, vertelt Jan Decorte van het directiecomité van Fonds Strandschelp. “We hebben ze verbouwd om beide gebouwen met elkaar te verbinden. Ze zijn bovendien beter geïsoleerd en een pak duurzamer dankzij de zonnepanelen. Daarnaast hebben we aan de hand van een nieuwbouw een forse uitbreiding voorzien met acht extra kamers.”

Het is het Fonds Strandschelp die daarvoor de nodige budgetten heeft voorzien. Het Fonds ontstond vier jaar geleden dankzij een gulle schenking van maar liefst 30 miljoen euro van een Oostendenaar. “Die man wou dat we met dat geld kansarme kinderen hielpen”, vertelt de voorzitter van het Fonds. “Daarbij werd Koninklijk Werk IBIS expliciet vernoemd.”

Bootsvrouwen

In 2018 startten zes meisjes in het eerste leerjaar, voor het eerst in de geschiedenis. Diezelfde zes meisjes zitten ondertussen in het eerste middelbaar. “Ondertussen blijven we groeien wat het aantal meisjes betreft”, vervolgt de algemeen directeur. “We zitten dit schooljaar al op achttien van de ongeveer honderd leerlingen. Als je de maatschappij bekijkt zouden de meisjes op termijn eigenlijk de helft van de leerlingen moeten vertegenwoordigen. Dus inderdaad: Bootsvrouwen hebben we tot nu toe nog niet, maar dat kan wel in de toekomst die richting uit evolueren. En dan kunnen zij uiteraard hun intrek nemen in deze nieuwe kamers.”

Om nog meer meisjes op te vangen in de toekomst, zijn er evenwel extra aanpassingen nodig in de school. “Nu zijn we daar inderdaad niet op voorzien, maar we hebben al heel veel stappen vooruit gezet. We zitten nu aan onze maximumcapaciteit wat het aantal meisjes betreft, maar indien er zich volgend schooljaar een pak meer meisjes aanbieden, dan kunnen we vrij snel schakelen. Maar dan moeten we uiteraard nog enkele aanpassingen doorvoeren. We zijn daar tot nu toe altijd wel in geslaagd”, aldus Spegelaere.