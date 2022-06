Koningshuis bekroont De Torretjes: meester Chris behaalt brons in Koningin Paolawedstrijd

Met zijn project ‘Is er leven op Mars?’ heeft Chris Dewaele, de techniekmeester van BLO-school De Torretjes in Torhout, brons gewonnen in de prestigieuze Koningin Paolawedstrijd voor het Onderwijs. Het levert zijn school, naast de eer, het riante bedrag van 2.500 euro op.

Woensdagnamiddag mocht een 25-koppige delegatie van De Torretjes de prijs gaan ophalen in de Koninklijke Serres in Laken. Koningin Paola kwam er persoonlijk de laureaten feliciteren. Of er nu leven is op Mars of niet, Chris Dewaele was in de zevende hemel. Hij had zich laten verleiden om voor de gelegenheid zijn mooiste hemd met strikje aan te trekken.

Twee jaar in Vietnam verbleven

Chris (55) is oorspronkelijk uit Ingooigem afkomstig, maar woont al sinds 1997 met zijn gezin in Ichtegem. Hij is in 1989 getrouwd met kleuteronderwijzeres Jo Staelens. Ze hebben twee uit Vietnam afkomstige volwassen kinderen, dochter Moran (24) en zoon Boas (22). Chris studeerde in 1988 als onderwijzer af aan de Torhoutse normaalschool en mocht meteen lesgeven aan De Torretjes, de plaatselijke school voor buitengewoon lager onderwijs.

“Ik heb dat 15 jaar gedaan en nam toen een break”, vertelt hij. “We zijn met ons gezin naar Vietnam getrokken om er een IT-project te ondersteunen in scholen van de hoofdstad Hanoi. Pas na twee jaar verhuisden we weer naar Vlaanderen. Ik kreeg toen een opdracht als IT-coördinator binnen onze scholengemeenschap en heb me daar acht jaar met plezier aan gewijd. Maar het kriebelde om opnieuw voor de klas te staan en in 2013 ben ik naar De Torretjes teruggekeerd. Daar mocht ik vanaf toen de crealessen geven. Ik ben van nature heel graag in de weer, zeg maar een beetje ADHD’er (lacht). Niets om me voor te schamen, want het geeft me de energie om er elke dag voor te gaan.”

STEM-gerichte én creatieve aanpak

Bij de aanvang van zijn nieuwe opdracht bij De Torretjes maakte Chris vooral knutselwerkjes met de leerlingen. Maar daar bleef het niet bij. “Ik ging op zoek naar een manier om het creatieve werk aan te vullen met een STEM-gerichte aanpak. Geleidelijk aan ging het in mijn lessen om veel meer dan het werkje zelf. Dat was slechts het resultaat van een heel proces. Ik vind een combinatie van wiskundige, wetenschappelijke en creatieve insteken erg belangrijk. Dan heb ik het over onderzoeken, uitproberen, evalueren en het geheel bijschaven. De kern van deze didactiek is al doende leren, met vallen en opstaan. Samenwerken om tot het beste resultaat te komen en leren van elkaar. Ook ik leer nog elke dag bij van onze Torretjes. Hun wat aparte kijk en inbreng zijn vaak verrassend en vormen een aanvulling op mijn lesgeven. Het brons in de Koningin Paolawedstrijd voor het Onderwijs geeft me een boost op om deze manier voort te doen.”

Jury kwam naar schoolwerking kijken

De jury heeft uit de vele inzendingen het project van Chris uitverkoren en de bronzen prijs toegekend, wat betekent dat de techniekmeester de derde laureaat geworden is. De juryleden gingen niet over één nacht ijs en stapten zelfs ter plaatse bij De Torretjes af om de werking van de school van directeur Lieven Bal te komen bekijken. En om Chris in zijn tweede thuis bezig te zien. “In principe is de gewonnen 2.500 euro voor mij, maar uiteraard schenk ik ze aan de school”, zegt hij. “Ik zou het nooit anders willen. Dit is een prijs die enkel dankzij de collega’s mogelijk is geworden.”

“We bouwden allerlei soorten raketjes met de leerlingen”

De eerste laureaat ontvangt 6.500 euro en de tweede laureaat 4.000 euro. De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs bekroont al sinds 1997 leerkrachten die zich onderscheiden in hun beroep.

Mars-landing als basis voor het project

Het project Is er leven op Mars? is uniek, al zeker binnen een school voor buitengewoon lager onderwijs. “De aanleiding was de Mars-landing op 18 februari 2021”, verduidelijkt Chris. “Ideaal als kapstok om te fantaseren, kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen. We hebben onder andere met de leerlingen raketjes gebouwd, die op tal van verschillende wijzen gelanceerd werden. Met gas, luchtdruk, veerkracht, waterdruk en noem maar op. De kinderen probeerden hun raketten almaar hoger en beter de lucht in te krijgen. Voorts hebben we houten robots gebouwd, ijzerdraadfiguren gemaakt en met de oudsten kleine robots geprogrammeerd. We lieten die wonderen van de techniek een weg afleggen, een ingesproken boodschap overbrengen, een vreugdedansje doen en noem maar op. Dat lukte prima. Of er leven op Mars is? Dat houden we nog even geheim. Iedereen mag uiteraard zelf op ontdekking gaan.” (lacht)