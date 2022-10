Koningin Mathilde eet Noordzeekrab in Ter Groene Poorte

Vrijdag bracht Koningin Mathilde een bezoek aan de school Ter Groene Poorte in Sint-Michiels. Leerlingen hebben haar rondgeleid in de bakkerij-, de slagerij- en de hotelafdelingen. De Koningin kwam vooral te weten hoe deze Brugse voedingsschool het afvalprobleem aanpakt en welke duurzame maatregelen Ter Groene Poorte neemt. Uiteraard volgde een diner in schoolrestaurant De Casserolle, bereid door de leerlingen.

Welk pakje draagt Koningin Mathilde vandaag? Is het opnieuw een ensemble van de Belgische couturier Natan? Die vraag hield enkele journalisten bezig, in afwachting van de komst van de royalty. De Koningin bleek gekozen te hebben voor een braaf, eerder klassiek pak in bordeaux tinten. Omdat ze niet werd vergezeld door haar hofdame, konden wij niet achterhalen wie de Koningin gekleed had. De protocolchef en de agenten van de Staatsveiligheid konden die vraag immers niet beantwoorden.

Handtassen in chocolade

Provinciegouverneur Carl Decaluwé en Brugs burgemeester Dirk De fauw, met het obligate tricolore lint, vormden samen met algemeen directeur Iris Cornette en pedagogisch directeur Christine Dhondt het ontvangstcomité, bijgestaan door Johan De Neve, de voorzitter van de raad van bestuur van Ter Groene Poorte.

In de bakkerijafdeling monsterde Koningin Mathilde enkele fraaie, decoratieve desserts, waaronder handtassen in chocolade. Ze polste naar de toekomstdromen van twee leerlingen. “Ik wil eerst stage doen in een boulangerie in Frankrijk, om mij verder te bekwamen in het vervaardigen van croissants en baguettes. Nadien vervoeg ik het team van onze familiale bakkerij in Nederland”, zei Johannes Arkesteijn vol trots. Ylana Van Wassenhove had nog een minder uitgesproken carrièreplanning: “Ik zou wel graag in een patisserie werken.”

KSA

Het merendeel van de 1030 leerlingen van hotelschool vormde, gewapend met Belgische vlaggetjes, een erehaag tussen twee schoolgebouwen. Zyon Vandycke van KSA Zandvoorde pronkte in het uniform van zijn jeugdbeweging: “Het is vandaag dag van de jeugdbeweging! En nee, ik ben deze ochtend niet naar het ontbijt aan het station geweest. Ik spaar mijn krachten nog voor vanavond.”

Na de korte passage van de Koningin, die even snel was als de voorbij sprintende renners in de Tour, zuchtten enkele andere leerlingen: “We staan hier nu al een uur te wachten en konden amper een glimp van Koningin Mathilde opvangen.”

Stress

“Enkele leerlingen kampen met wat stress. Hun bereidingen zitten in de oven. Ze vrezen dat het gerecht zal aanbranden”, knipoogde chef Steven Verhaeghe. Leerlingen Sisse Van Den Berghe en Emilie Jacob oogden meer ontspannen: “Onze taak zit erop, we hebben net een tomaten-pompoensoep gemaakt voor zestig personen. Zonder balletjes! Wel met 4 kilo groenten.”

Blade Aernoudt bedient Koningin Mathilde onder het goedkeurend oog van burgemeester Dirk De fauw, gouverneur Carl Decaluwé, leerlingen Elise Jonckheere en Mats Parmentier, en lerares Sabine Janssens. © Davy Coghe

Tweedejaars Elise Jonckheere en Mats Parmentier waren wat nerveus, want ze moeten de Koningin uitleggen hoe duurzaam hun school is. Als didactisch materiaal hadden ze onder meer vorken die dienst doen als kapstok en een oude milieubox die omgevormd werd tot lichtbak. Herinnert u zich die vermaledijde groene doos uit de periode van de verguisde minister Johan Sauwens nog die niemand open of dicht kreeg? Je kon er batterijen en frituurolie in deponeren en naar het containerpark brengen.

Twee desserts

Voor Koningin Mathilde mocht aanschuiven aan het banket demonstreerden enkele leerlingen onder wie Blade Aernoudt hoe ze in zeven weken tijd hebben leren opdienen en tafels decoreren. En nu bent u zeker benieuwd wat de Koningin als lunch voorgeschoteld kreeg in De Casserolle?

Zes hapjes, waaronder maar liefst twee desserts: gemarineerde Sint-Jakobsmossel met zeewier, Noordzeekrab met knolselder, een langoustine met pompoen, gelakt buikspek, chocolade met pecan en mascarpone met framboos en hibiscus. Wat ons doet besluiten: de Koningin is geen vegetariër, maar is wel verlekkerd op allerlei zoets….