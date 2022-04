Koning Boudewijnschool krijgt met Facet nieuwe naam

Op zaterdag 23 april vond bij de Basisschool Koning Boudewijn in Oostkamp de jaarlijkse opendeurdag plaats. Het werd dit jaar een heel bijzondere dag, want de school kreeg vanaf deze dag een nieuwe naam: Basisschool Facet.

De reden waarom de Koning Boudewijnschool voor een nieuwe naam en logo koos is dat men wou dat de nieuwe naam Facet en de daaraan gekoppelde huisstijl uitstraalt waar de school voor staat. De nieuwe naam roept meteen de gewenste associaties op.

Facet verwijst naar een diamant en het idee erachter is dat men de kinderen wil laten stralen. Het logo is een diamant van bovenaf bekeken, maar ook een ’tafel’ met mensen rond. De bovenkant van een diamant wordt immers ook een tafel genoemd, maar het idee is ook dat verschillende mensen samen rond de tafel zitten waaronder het schoolteam, om dat kind toch wel een kostbare, ruwe diamant te helpen slijpen tot het schittert.

“We zochten naar een betekenisvolle naam die onze visie en kernwaarden uitstraalt. We zijn heel blij met het resultaat en ook met het feit dat de burgemeester de nieuwe naam officieel komt onthullen. Om tot de naam te komen, werd vertrokken van de kernwaarden waar onze school voor staat: openheid, samenhorigheid, respect, positiviteit. Op de borden bij de school staat ook de baseline: FACET – waar jij straalt. “ weet directeur Tim Maenhout te vertellen. (GST)