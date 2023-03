Komt de Academie in nieuwbouw GO! Basisschool Ter Berken?

GO! scholengroep Inspira bereidt een samenwerking voor met de gemeente Langemark-Poelkapelle om te investeren in een nieuwbouw voor GO! Basisschool Ter Berken in Langemark. Het nieuwe gebouw zou dan ook (deels) een onderkomen kunnen bieden aan het kunstonderwijs in de gemeente.

GO! scholengroep Inspira, de nieuwe naam van het vroegere GO! scholengroep Westhoek, kondigde tijdens de voorstelling van zijn nieuwe logo, website en huisstijl een aantal nieuwbouwprojecten in de Westhoek aan. Ook in Langemark zitten er plannen in de pijplijn. “Bij GO! Basisschool Ter Berken in Langemark wordt een samenwerking voorbereid tussen het gemeentebestuur en de scholengroep”, zegt algemeen directeur Véronique De Merlier. “In het kader van een brede open school worden de mogelijkheden onderzocht om een deel van de oude paviljoenen te slopen en te vervangen door een nieuwbouw, die tegelijk ook onderdak aan de Academie zou kunnen bieden. Dit gaat gepaard met het ontwikkelen van een nieuwe pedagogische visie.”

Kunstonderwijs

Schepen van Onderwijs Laurent Hoornaert (TOPE 8920) bevestigt dat er gesprekken lopende zijn. “Dat is een piste die verder onderzocht wordt. We hebben op de gemeenteraad al een paar keer duidelijk gezegd dat we het kunstonderwijs in de gemeente graag willen doen in samenwerking met de bestaande onderwijspartners in Langemark. Daar zijn er dus twee van in Langemark. Aangezien Ter Berken met nieuwbouwplannen zit is dat dus een piste die zeker bekeken en onderzocht wordt.”

Nieuwbouw

“Hoe het er concreet zal uitzien is nog koffiedik kijken”, vervolgt Hoornaert. “Hoeveel oppervlakte heb je nodig en hoe kan je samenwerken, dat zijn dingen die nu voorwerp zijn van bespreking. Misschien wordt het een beetje hetzelfde verhaal als dat we in Poelkapelle gedaan hebben. De school zet een nieuwbouw waar ook de buitenschoolse kinderopvang en een grotere sportzaal wordt gerealiseerd met steun van de gemeente. De intentie is er wel om in die richting te gaan.”

Directeur Marleen Dejaeger van GO! Basisschool Ter Berken zegt dat de plannen nog maar in een beginfase zitten. “Het is nog veel te pril om nu al grote uitspraken te doen daarover”, aldus Marleen Dejaeger.

Vroegere jongensschool

Momenteel is de Academie gehuisvest in de vroegere jongensschool in de Poelkapellestraat, maar dat gebouw heeft heel wat gebreken. “Het is een oud aftands gebouw. Energetisch is het verre van ideaal. Vandaar dat we volop bezig zijn met die zoektocht naar nieuwe lokalen voor het kunstonderwijs”, besluit Laurent Hoornaert. (TOGH)