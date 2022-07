Komen en gaan in het Sint-Martinusinstituut dat 60 jaar jong is

In het Sint-Martinusinstituut, dat dit jaar 60 jaar jong is, beweegt er heel wat nu het schooljaar ten einde is. Directeur Rik Gadeyne, sinds 2013 aan het roer, trekt er in 2024 na elf jaar trouwe dienst de stekker uit, maar krijgt nu al versterking. Leerkracht Wim Mattheus neemt immers vanaf heden halftijds de fakkel over van Rik. Ichtegemnaar Wim Matheus wordt halftijds leerkracht en halftijds directeur.

“Maar de school neemt ook afscheid van enkele leerkrachten. De eerste die van een welverdiend pensioen zal genieten is Agnès Blomme (62). Nederlands en Engels zijn haar dada. Lesgeven was Agnes haar droom, een taak die ze maar liefst 41 jaar heeft vervuld. Noël is nog steeds haar steun en toeverlaat. Vorige week traden Agnes en Noël overigens in het huwelijk”, vertelt directeur Rik Gadeyne.

“Mieke Callewaert (61), afgestudeerd in 1980 als leraar Engels, Nederlands, geschiedenis, is de tweede leerkracht die wegens pensioen wordt uitgewuifd. Meer dan een derde van haar levensjaren wist ze ’t SMIK te bekoren met haar levendige geschiedenislessen, haar echte passie.”

“De laatste in het rijtje richting uitgang is Daniël Lachat van De Mokker. De man ging vijf jaar geleden al eens met pensioen in het kader van verenigingswerk, maar kwam daarna meteen weer terug om aan de slag te gaan als vrijwilliger. Ook Jan Dereeper (71) en Roza Goethals (66) werden bedankt, als redders in nood als er geen jonge, nieuwe of enthousiaste leraars meer te vinden zijn.”

60 jaar SMIK

SMIK bestaat intussen al 60 jaar. “Op 1 september startte de eerste klas secundair onderwijs. Tussen 1955-1956 en 1965-1966 verdubbelde het aantal jongens en meisjes in het secundair onderwijs in het bisdom Brugge. Het Schoolpact van 1958 maakte het mogelijk dat het katholiek onderwijs uitbreidde. In 1945 was in Koekelare, net als in vele landelijke gemeenten, een middelbare huishoudschool opgericht: de Sint-Godelieveschool. Onder impuls en ook de (financiële) ondersteuning van de Koekelaarse kloostergemeenschap bood de school meisjes uit de regio een eerste opleiding na de lagere school.”

Groei en bloei

“In de loop der jaren bleef de school groeien en bloeien en onderging het nog tal van wijzigingen. Het leerlingenaantal steeg voortdurend en er werd ook gebouwd en verbouwd. De school kent nog steeds een sterke culturele traditie, ingebed in het Koekelaarse gemeenschaps- en parochieleven. Heel wat projecten ontstonden in de schoot van het Sint-Martinusinstituut, denken we maar aan de Werkgroep Leefmilieu, het jaar van het dorp, met als uitvloeisel onder andere de bouw van het Amphitheater, de bibliotheek, de archeologische kring Spaenhiers en natuurlijk het tweejaarlijkse schooltoneel en sinds het laatste decennium de projectjaren.”

“Het Sint-Martinusinstituut is ontstaan als een parochiaal initiatief en wist door zijn aansluiting bij het grotere Torhoutse geheel, maar vooral dankzij de inzet van velen, al snel zijn plaats in het regionale onderwijslandschap in te nemen. Vandaar dat dit in oorsprong bescheiden initiatief na 60 jaar nog steeds springlevend en eigentijds is!” (Eric Vanhooren)