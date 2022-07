Kom & Leer start cursussen Frans en Leren leren: “Voor alle vakkenvind je hier bijlessen”

Het nog jonge kenniscentrum Kom & Leer uit de Mariakerkelaan 94a is gestart met groepslessen Frans en Leren leren.

De praktijk op de hoek met de Leeuwerikenstraat is een idee van Nidhi Saharan. “Als leerkracht aan anderstalige leerlingen in het toenmalige Sint-Lutgardisinstituut ontdekte ik mijn passie voor het lesgeven. Vrij snel na het behalen van mijn diploma Master in de logopedische en audiologische wetenschappen startte ik als logopediste in bijberoep. Kom & Leer opende de deuren in 2020 en groeide de afgelopen jaar uit van een logopedische praktijk naar een echt kenniscentrum. Voor alle vakken vind je er ondertussen bijlessen”, stelt Nidhi Saharan.

Vrij snel zette Lieselot Dumarey mee haar schouders onder het project. Lieselot is leerkracht Frans en talencoach. Ze werkte jarenlang aan de zijde van Nidhi. Zo kwamen ze bij het idee om groepslessen Frans en Leren leren te organiseren. “We merken dat leerlingen nood hebben aan extra ondersteuning buiten de lessen. Ze weten niet meer hoe ze moeten studeren en kunnen zo achterop geraken, vooral in de hogere jaren van het middelbaar”, zegt Lieselot.

Spreekangst

Sinds begin dit jaar kunnen geïnteresseerden in Kom & Leer terecht voor cursussen Frans voor beginners en gevorderden. Beide groepen kunnen rekenen op een lessenreeks van acht opeenvolgende weken tijdens het schooljaar. De lessen vinden plaats in beperkte groepen. Dit verzekert een persoonlijke aanpak. “We hebben ondertussen een paar groepjes begeleid, gaande van leerlingen uit het vijfde leerjaar en eerstemiddelbaarstudenten. En de commentaren waren zeer positief. Dankzij de kleine groepen overwinnen de leerlingen hun spreekangst”, vult Nidhi aan.

“Bij Kom & Leer gaat veel aandacht naar ‘leren leren’. Het studeerproces bestaat uit vijf grote fasen: oriënteren, begrijpen, toepassen, memoriseren en herhalen. We zijn voorstander van een ‘growth mindset’: positief denken en de angsten doorbreken. Afhankelijk van de leerling en het soort vak is een eigen studiemethode vereist. In onze praktijk begeleiden we de jongeren in dit leerproces. Het einddoel is zelfstandig goede studieresultaten te behalen. Ook deze lessenreeks is opgebouwd uit acht weken van anderhalf uur. Als laatste schakel in het aanbod kiest Kom & Leer voor bijlessen. Dit bestaat uit huiswerkbegeleiding voor kinderen uit de basisschool, middelbare scholieren, of studenten hogeschool en universiteit. Deelnemers krijgen individuele persoonlijke begeleiding door een bekwame coach, gespecialiseerd in het vakgebied waar de leerling mee worstelt. Na tien weken volgt een evaluatie met de ouders. De bedoeling is om op termijn zonder de coach en zelfstandig te werken”, aldus Nidhi Saharan. (Bliek Vermeire)

Volgend schooljaar starten alle groepslessen opnieuw. De leerlingen kunnen zich inschrijven via https://komenleer.be/home. Meer informatie via Komenleer@hotmail.com.