Koekeloeren in de kleuterklas van je kleinkind

Er was woensdagvoormiddag heel wat animo in de gloednieuwe kleuterschool van het Sint-Andreasinstituut in de Jakobinessenstraat. De deuren werden immers wagenwijd opengezet voor de grootouders. Die mochten eens koekeloeren in de klas van hun kleinkind. Sommigen snuffelden in de verkleedkoffer en trokken een gek pak aan, terwijl anderen samen met hun kleinkinderen een spelletje speelden in de poppenhoek of op het tapijt. Aan de vele blije gezichten van de grootouders was duidelijk merkbaar dat ze zich amuseerden. Tussendoor even op adem komen met een kop koffie en een koekje deed velen ook duidelijk deugd. Het tempo van een kleuter kan voor grootouders soms iets te snel gaan… Op de foto zien we de oma van Elliot en Apolline, die het best leuk vindt om samen met haar kleinkinderen een spelletje te spelen (PDC/foto PDC)