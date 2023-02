Knokke-Heistse BLO-school De Vuurtoren ontvangt 25.000 euro Vlaamse subsidies voor herstellingswerken

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert 2,9 miljoen in nieuwe en te renoveren schoolgebouwen in West-Vlaanderen. Daarvan gaat 25 230,77 euro naa de Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs De Vuurtoren, langs de Heistlaan in Heist.

Minister Weyts investeert de 2,9 miljoen verspreid over 16 scholenbouw- of verbouwprojecten in onze provincie. De grootste projecten, met de hoogste subsidie, binden zich in Zedelgem, Brugge, Roeselare en Torhout maar er worden door de Vlaamse overheid ook kleinere projecten gesteund. Zo krijgt de Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs De Vuurtoren, langs de Heistlaan in Knokke-Heist, een subsidie van 25 230,77 euro. Deze middelen zijn bestemd voor het verwijderen van asbest herstellingswerken.

“Met deze steun investeren we niet alleen in de scholenbouw, maar ook in de onderwijskwaliteit. En dus in de toekomst van onze kinderen”, zegt minister Weyts.

