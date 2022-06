Knokke-Heistenaar Thibault Brackenier vertegenwoordigt België op fysica-olympiade in Denemarken

De Knokke-Heistse student Thibault Brackenier van het Sint-Jozefslyceum stootte dit jaar door naar de finales van de olympiades van zowel fysica als biologie. Met een verdienstelijke vijfde plaats in de fysicafinale is hij één van de drie Vlaamse en 2 Waalse deelnemers die ons land mag vertegenwoordigen op de 52ste internationale fysica-olympiade van 10 tot 17 juli in Denemarken. Het Sint-Jozefslyceum uit Knokke-Heist kreeg in Heverlee voor de derde keer op rij de titel “Olympiadeschool voor wetenschappen”.

De olympiades voor natuurwetenschappen zijn uitdagende wedstrijden voor studenten van de derde graad secundair onderwijs die de leerstof van chemie, geografie, biologie en fysica ondervragen. De wedstrijden bestaan uit drie rondes en zijn bedoeld om de beste wetenschappers te selecteren. De eerste ronde kende meer dan 2.000 deelnemers en bestond uit 25 meerkeuzevragen. De beste 10-15 procent van de deelnemers mochten door naar de tweede ronde. Deze was een stuk moeilijker en omvat meer leerstof. Tot slot werden de beste 15-20 studenten van de tweede ronde geselecteerd voor de finale. Thibault bereikte uiteindelijk zowel de finale van het fysica- als van de biologiewedstrijd.

Internationale fysica-olympiade in Denemarken

Beide finales vielen helaas op dezelfde dag, waardoor hij een keuze moest maken. Aangezien fysica hem enorm aantrekt en hij dit volgend jaar zal studeren, koos de Knokke-Heistenaar ervoor deel te nemen aan de finale van de fysica-olympiade. Deze bestond uit een theoretisch en een experimenteel deel. Voor het theoretisch deel kregen de deelnemers drie uur de tijd om drie open vragen op te lossen. Dit was een zeer ingewikkeld examen waarbij ze formules moesten afleiden en waarden moesten bepalen over enkele fysische fenomenen. In de namiddag kregen ze vier uur de tijd om twee experimenten uit te voeren. Daarvoor moesten ze metingen uitvoeren, grafieken maken en conclusies trekken. Op de proclamatie, met eregast Frank Deboosere, kwamen de jonge bollebozen de eindrankschikking te weten. Van de 14 effectieve deelnemers behaalde Thibault een mooie vijfde plaats. Hierdoor is hij een van de drie Vlaamse studenten die België mag vertegenwoordigen in de internationale fysica-olympiade die deze zomer plaatsvindt in Denemarken.

Twee keer finalist op de sterrenkunde-olympiade

Naast de olympiades voor natuurwetenschappen nam de Knokke-Heistse Einstein de afgelopen twee jaar ook deel aan de sterrenkundeolympiade. Deze bestaat uit twee rondes. De eerste ronde bestond uit 30 meerkeuzevragen en vijf open vraagstukken over allerlei onderwerpen binnen de sterrenkunde. De vragen mogen thuis, zelfstandig opgelost worden, wat logisch is aangezien de leerstof niet aangeleerd wordt in het secundair onderwijs. Ook in deze olympiade kende hij succes door tweemaal naar de finale door te stoten. De opdracht voor de finale is een sterrenkundig onderzoeksthema uitkiezen, hierover een paper schrijven en deze verdedigen voor een jury. Vorig jaar ging zijn onderwerp over primordiale zwarte gaten. Dit zijn zwarte gaten gevormd in het vroege heelal. Hiermee werd hij bekroond tot winnaar van de sterrenkundeolympiade 2021. Als prijs mocht hij een Celestron Schmidt-Cassegrain telescoop in ontvangst nemen. Voor de finale van dit jaar besprak hij kosmische magnetische velden, maar hiermee viel Thibault niet in de prijzen.