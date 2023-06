Klusjesman Jefry neemt afscheid van ‘De Boomhut’ en ‘De Passer’

Binnenkort zijn de directeurs van Freinetschool De Boomhut in Sint-Andries en de school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs De Passer in Sint-Michiels hun rechterhand kwijt. Over enkele weken gaat klusjesman Jeffry Kyndt immers met pensioen. Het is nu al zeker dat zowel de leerlingen als de personeelsleden van beide scholen hem heel hard zullen missen.

“Ik heb vier erg mooie jaren in deze scholen achter de rug”, opent Jeffry Kyndt. “Ik was het grootste deel van mijn beroepsloopbaan werfleider in een groot bouwbedrijf. Een veeleisende job die zijn tol eiste, want vijf jaar geleden moest ik afhaken met een burn-out. Na een periode van herbronning besloot ik om me kandidaat te stellen voor een vacature als klusjesman in deze scholen. Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad.”

“De mogelijkheid om mijn creativiteit ten dienste van de kinderen te stellen, heeft me altijd veel voldoening geschonken”, gaat de klusjesman verder. “Ik heb van de directies ook altijd heel veel vrijheid gekregen om mijn werk zelf te organiseren. Dankzij deze job ben ik tot rust gekomen. Het was de redding voor mijn gezondheid. Als je voelt dat je gewaardeerd en gerespecteerd wordt voor wat je maakt of herstelt, bloeit een mens open.”

Jeffry is een handige harry, want twee jaar geleden startte hij in bijberoep met Jef’s Klusjesdienst. “Ik heb 45 jaar gewerkt en meen recht te hebben op mijn pensioen. Ik voel me echter nog te goed om niets te doen. Ik zal de komende jaren op mijn eigen tempo nog wat bijklussen. Uiteraard zal ik voldoende tijd vrijmaken om samen met mijn vrouw, mijn kinderen en zes kleinkinderen te genieten van het leven. Thuis wat kleine karweitjes opknappen en af en toe een weekend eropuit trekken, staan ook op mijn to-dolijstje”

Afscheidsfeest

“Ik zal de vriendelijke collega’s en de kinderen uiteraard missen”, gaat Jeffry Kyndt verder. “Ik heb nooit gedacht dat ik als klusjesman zo’n fijne band zou hebben met de leraren en de leerlingen van de scholen waar ik werkte. Ik ben heel dankbaar voor de mooie jaren in De Boomhut en De Passer en dat wil ik vieren. Ik sta eigenlijk niet graag in het middelpunt van de belangstelling en ik hou niet echt van verrassingen. Daarom organiseer ik zelf op 24 juni een afscheidsfeest voor vrienden en collega’s. Ik ben heel blij dat ik dit kan doen voor iedereen die iets betekende in mijn leven.” (PDC)