Kleuterschool onmiddellijk gesloten wegens steeds meer scheuren in de muren

Omdat er de voorbije dagen steeds meer scheuren kwamen in de muren van het schoolgebouw, wordt de kleuterschool in de Grauwe Zustersstraat in Wervik onmiddellijk gesloten. De ouders kregen hierover donderdagavond een brief. De peuters en kleuters kunnen in geen andere vestiging terecht. In de stadszaal Oosthove vlakbij worden er vrijdag 61 opgevangen. De school dateert van 1908.

Het gaat om een oud schoolgebouw met een rijke geschiedenis. Tot voor de fusie tot vrije basisschool De Graankorrel bevond zich daar de meisjesschool Mariënburg. “We wonnen advies in van een stabiliteitsingenieur”, aldus coördinerend directeur Christophe Verleene in de brief. “Hij oordeelde dat de situatie onveilig is.”

“Onze preventieadviseur adviseerde daarom om het schoolgebouw onmiddellijk te sluiten. Dat advies hebben we gevolgd. Hoewel er geen acuut gevaar is, willen we niet dat onze peuters, kleuters en leerkrachten gevaar lopen.”

“De laatste twee weken van het schooljaar kunnen ze dan ook niet naar school. Dat is geen fijne boodschap, met het einde van het schooljaar in zicht. De veiligheid van alle leerlingen en personeelsleden komt op de eerste plaats.”

Donderdagavond was er contact met het stadsbestuur en kunnen de peuters en kleuters vrijdag terecht in de nabijgelegen stadszaal Oosthove. Voor de kinderen die nergens anders terecht kunnen, wordt er daar opvang voorzien. De kinderen worden vrijdagmorgen aan de schoolpoort opgevangen en gaan onder begeleiding naar Oosthove. (EDB)