Kleuterschool De Graankorrel in Wervik ligt tegen de vlakte

Het bouwvallig gebouw achteraan in de kleuterschool van De Graankorrel in de Grauwe Zusterstraat in Wervik is afgebroken. Grondwerken Deprez is sinds eind vorige week in verlof. In de Speiestraat is doorgaand verkeer weer mogelijk.

Tijdens de afbraakwerken was het er volledig afgesloten, ook voor voetgangers. Het ging om het korte deel tussen de parking naast de tekenacademie tot de Grauwe Zusterstraat en de ingang van het stadsdomein Oosthove.

Bakstenen recupereren

De muur is voor een deel open door de sloop. De bakstenen worden gerecupereerd en later wordt dat deel van de muur opnieuw gemetst. Na het verlof is er op de werf nog enkele weken werk.

(EDB)