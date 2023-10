Kleuters van GBS De Zonnebloem leren alles over groenten en fruit

Een gezonde voeding met bijzonder veel aandacht voor het eten van groenten en fruit is een jaarlijks terugkerend thema in GBS De Zonnebloem. En die aandacht begint al in de tweede kleuterklas, de Uiltjesklas van juf Ann Vanhaverbeke. Ieder jaar gaan ze naar de versafdeling van de nabij gelegen Okay. Een warme trui is er geen overbodige luxe. “Want groenten en fruit bewaar je het best op lagere temperaturen”, wisten de kinderen die aandachtig waren ons te zeggen. De kinderen leerden er alles over groenten en fruit. Wat groeit er aan de bomen en wat staat er op de akker? En hoe herken je peren en appelen? En proeven mocht ook. Leerrijk en lekker was het besluit van deze excursie. (foto JM)