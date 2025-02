Kleuters van De Bever stappen in vriendschapsbootje op valentijn

Liefde en vriendschap stonden op Valentijnsdag centraal in de vrije basisschool De Bever. De kinderen van het eerste kleuter trokken vrijdagochtend met twee oldtimerbussen naar het stadhuis in Roeselare. Daar beloofden Elise Devos en Henri Vandenberghe en Olivia Sorescu en Tillo Dejonckheere elkaar om voor altijd beste vrienden te zijn.

Feest in De Bever in Beveren bij Roeselare. Daar werd op Valentijnsdag een dubbel vriendschapshuwelijk gevierd. Elise Devos en Henri Vandenberghe kennen elkaar al van in de crèche en zitten nu ook samen in klas. In het andere eerste kleuter zijn Olivia Sorescu en Tillo Dejonckheere goede vrienden. “Acht jaar geleden organiseerden we al eens een kleuterhuwelijk. De tijd was nu rijp om terug eens enkele nauwe vriendschappen te vieren”, aldus kleuterjuf Els Verhaeghe.

Goed voorbereid

Twee oldtimerbussen voerden de kleuters naar het stadhuis. Daar wachtte schepen van burgerlijke stand Stefaan Van Coillie (CD&V) de kleuters op. “De voorbije maanden hebben we rond het thema ‘vriendschap’ gewerkt. Zo leerden we de knuffeldans. De kleuters zijn goed voorbereid op vandaag”, aldus de juf. Van trouwmuziek, tot bloemen en natuurlijk ook de trouwringen. Alles was piekfijn geregeld in aanloop naar het dubbel huwelijk. “De ouders zorgden ervoor dat alle kleuters er piekfijn uitzien.”

Tijdens het zingen van een mooi vriendschapslied gaven de vier huwende kleuters al aan dat ze eeuwig vriendjes zullen blijven. Schepen Van Coillie haalde er ook enkele belangrijke artikelen uit het Burgerlijk Wetboek bij. “De voorbereiding op een dergelijk huwelijk is toch wat anders. Mijn vrouw is kleuterjuf in De Ark en vond het spijtig dat ze er vandaag niet bij kon zijn, maar het idee zal ze zeker meenemen naar de school waar zij voor de klas staat.”

Dessertbuffet

Nadat de kleuters spontaan ‘ja’ zeiden en de ringen een plaatsje kregen rond hun vingertjes, was het tijd voor het feest. De bussen brachten hen terug naar De Bever. Daar konden de ouders en grootouders, die al talrijk aanwezig waren op het stadhuis, genieten van een receptie. Tijdens het dansfeest konden de kleuters aanschuiven aan een dessertbuffet.