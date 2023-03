Kleuters medisch-pedagogisch instituut Sterrebos kunnen terug naar hun klas

Uit onderzoek blijkt dat er geen asbestgevaar is in de klassen van medisch-pedagogisch instituut Sterrebos in Rumbeke. De kleutertjes kunnen dus terugkeren naar hun klas.

Op vrijdag 17 maart nam de dienst Welzijn op het werk stalen in de klassen van medisch-pedagogisch instituut Sterrebos in Rumbeke. Er was een tip binnengekomen dat asbesthoudende plafonds niet correct waren verwijderd.

Uit veiligheidsoverwegingen werden de klassen verzegeld. De kleuters verbleven de afgelopen dagen in andere klassen in het gebouw. Ondertussen werden stalen afgenomen in hun klasjes en gecontroleerd op asbestgevaar. Die stalen blijken nu allemaal negatief te zijn waardoor de kleuters terug kunnen naar hun vaste stek.