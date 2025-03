Kleuters Heilige-Familieschool schenken 500 euro aan De Stamper

De kleuters van Prizma Basisschool Heilige Familie Bosmolens waren bijzonder gul voor sociale kruidenier De Stamper. Ze overhandigden een zelfgemaakte cheque aan Christine Vanden Avenne en Filip Van der Haegen van De Stamper. “De kleuterafdeling van onze school bracht in december vorig jaar een kerstspel in de Heilige-Familiekerk”, klinkt het. “Ouders, oma’s en opa’s en sympathisanten werden uitgenodigd om hun kleuters als ‘acteurs’ te komen aanschouwen. Dit werd erg gesmaakt en alle kinderen (en juffen) waren supertrots op hun prestatie. Alle aanwezigen konden na de vertoning wat napraten bij een koffie of drankje. Daarvoor kon een vrijblijvende gift gedoneerd worden, ten voordele van mensen die het moeilijker hebben. We verzamelden een mooi bedrag van 474,65 euro dat onze directeur met plezier afrondde tot 500 euro.” Vzw De Stamper apprecieert dit warme initiatief ten zeerste en is de school heel dankbaar voor deze milde gift. (MI/foto Frank)